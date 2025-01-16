The First Descendant потеряла 96% активных игроков с момента запуска

Хотя в последнее время ведется много разговоров о состоянии Destiny 2 и о том, что за последние несколько месяцев она потеряла много игроков, а их число на данный момент составляет лишь малую часть от привычного количества, на самом деле это довольно часто встречающаяся картина среди лутер-шутуров. Подтверждением тому может служить The First Descendant.
Экшен, дебютировавший этим летом, потерял уже 96 % от общего числа активных игроков на старте. Как отмечает Forbes, количество игроков в Steam снизилось до 9 781, что очень далеко от пикового значения в 264 860.
Авторы отчета уточняют, что эта цифра может варьироваться в зависимости от выпуска обновлений, но речь идет не о резком росте числа игроков, который вернет его на уровень пиковых значений, а о росте количества игроков, которое в наиболее активный период может превысить 26 тысяч, что само по себе все еще является 90-процентным падением по сравнению с пиковым значением за все время.
Потому что сексуальные персонажи - это хорошо, но одних их не хватит, чтоб надолго удержать игроков
Там контент хрень полная, особенно сезоны.остаются только скины в магазине
Там вообще ничего нет.
Я могу понять зачем люди в варфрейм играют, но тут это кал жесткий. Тупа жопы и ничего больше, на уровне стеллар блейд.
в чём прикол сравнивать с пиковым онлайном? Это тот онлайн когда все интересующие зашли чекнуть новинку
Потому что одними жопами сыт не будешь.
Истинно ☝️
ну так жопой тока дурачков можно удержать
Начинали за здравие кончили за упокой. Мои предположения сбываются гораздо быстрее чем я сам думал.
Нафапались! Вайфу уже неинтересна эта. 😂
А что же такое ой ой ой
Начали за здравие, кончили и успокоились))
Вся суть онлайн помоек, рано или поздно другие переманят в другую игру, например марвел райвалс.
пусть больше нигеров добавляют "современная аудитория" вот вот появится
нет,современная аудитория должна появится не здесь,а в игре.для вас же нигеров добавляют,а вы не играете.че ж вы так
А все заметили, что борцы с повесточкой таки же шизы как и сами сжв? Причем тут нигеры вообще
Ало болезный, эта игра точно такой же кал как и какой нибуть Dustborn и ему подобные прогрессивные игры, да даже драгон аге ластовый и то хоть что то из себя представляет и в него можно играть, а добавление секс кукол эту игру не сделали лучше, да, похайпили на дрочерах но и толку то? Буквально азиатская плохая копия варфрейма и дестени, причем взяли всё самое худшее в виде дрочного фарма и не добавили банальный трейд.
Все негры родились для того что бы мучать таких дypaчков-пpaBaчков как ты.