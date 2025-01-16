The First Descendant потеряла 96% активных игроков с момента запуска

Хотя в последнее время ведется много разговоров о состоянии Destiny 2 и о том, что за последние несколько месяцев она потеряла много игроков, а их число на данный момент составляет лишь малую часть от привычного количества, на самом деле это довольно часто встречающаяся картина среди лутер-шутуров. Подтверждением тому может служить The First Descendant.

Экшен, дебютировавший этим летом, потерял уже 96 % от общего числа активных игроков на старте. Как отмечает Forbes, количество игроков в Steam снизилось до 9 781, что очень далеко от пикового значения в 264 860.

Авторы отчета уточняют, что эта цифра может варьироваться в зависимости от выпуска обновлений, но речь идет не о резком росте числа игроков, который вернет его на уровень пиковых значений, а о росте количества игроков, которое в наиболее активный период может превысить 26 тысяч, что само по себе все еще является 90-процентным падением по сравнению с пиковым значением за все время.