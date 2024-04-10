Blumhouse тизерит сиквел фильма "Пять ночей с Фредди" загадочным закадровым изображением

Работа над фильмом "Пять ночей с Фредди 2" официально начата, и фанаты считают, что кукольники из "Магазина существ Джима Хенсона" готовят любимого фанатами героя.

Компания Blumhouse опубликовала закулисную фотографию из "Мастерской существ Джима Хенсона", где были созданы аниматроники для первого фильма "Пять ночей с Фредди".

"Мастерская существ Джима Хенсона" снова творит волшебство! Мы не знаем, над чем они работают, но мы знаем, что это будет здорово", - написала студия ужасов в своем твиттере. Фанаты поспешили ответить комментариями о главном антагонисте из видеоигры Five Nights at Freddy 2 - Мангле.

В игре Five Nights at Freddy's 2 Мангл - это переделанный аналог Фокси, поскольку создатели аниматроники посчитали, что дизайн Фокси слишком страшен. Новый и улучшенный Фокси был помещен в Детскую бухту и так часто разрывался на части детьми, что персонал отказался собирать его обратно. Из-за этого Мангл ходит с полностью видимым скелетом, а на правой ноге у него вместо ступни — правая рука. Довольно жутко, но и довольно круто.

Фильм, скорее всего, будет следовать событиям и персонажам второй игры. Первый фильм собрал 297,2 миллиона долларов при ограниченном бюджете и стал хитом на стриминговых сервисах.