Шутер Foamstars стартует 6 февраля и будет доступен с первого дня подписчикам PlayStation Plus

Компания Square Enix объявила, что онлайн-шутер Foamstars для вечеринок 4v4 выйдет 6 февраля для PS4 и PS5. Появился новый трейлер, демонстрирующий геймплей и подтверждающий наличие трех режимов - Smash the Star, Happy Bath Survival и нового дополнения - Rubber Duck Party.

Игроки смогут играть в одиночку или с друзьями, открывать новые косметические средства для изменения внешности персонажей, а также использовать эмодзи (включая обычные позы и танцы). Если этого недостаточно, Foamstars также будет доступна для подписчиков PlayStation Plus при запуске. Она входит в февральскую линейку ежемесячных игр до 4 марта, а значит, подписчики уровней Essential, Extra и Premium смогут получить ее без дополнительной платы.

Интересно, что в конце трейлера Square Enix подтвердила, что Foamstars будет эксклюзивом для консолей PlayStation до 5 августа. Это может подразумевать возможность появления портов для ПК и Xbox в будущем, при условии, что игра не закроется до этой даты