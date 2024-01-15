Симулятор фудтрака Food Truck Simulator выходит на консолях Xbox

Food Truck Simulator, игра от создателей популярного симулятора бензоколонки, выходит на Xbox One и Xbox Series X|S 16 января. Эта игра позволяет игрокам начать карьеру в мобильном продуктовом бизнесе. Food Truck Simulator должна выйти на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch позже в этом году.
Food Truck Simulator — это тщательно продуманный симулятор, основной игровой процесс которого включает в себя управление фургоном с едой и участие в различных сопутствующих мероприятиях. Игроки берут на себя управление семейным бизнесом, и перед ними стоит задача привлекать клиентов и развивать бизнес.
Развивая свое мобильное кулинарное предприятие, игроки должны учитывать ряд аспектов, начиная с ремонта и ухода за своим фудтраком. Создатели предоставляют игрокам различные городские локации, по которым можно путешествовать самостоятельно. Игрокам также необходимо сосредоточиться на приготовлении пищи и адаптации меню к потребностям клиентов. Food Truck Simulator также предлагает широкий спектр инструментов, обширную базу данных рецептов и разнообразные мероприятия.