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Food Truck Simulator 14.09.2022
Симулятор, Инди, От первого лица
6.5 21 оценка

Симулятор фудтрака Food Truck Simulator выходит на консолях Xbox

monk70
Новости

Food Truck Simulator, игра от создателей популярного симулятора бензоколонки, выходит на Xbox One и Xbox Series X|S 16 января. Эта игра позволяет игрокам начать карьеру в мобильном продуктовом бизнесе. Food Truck Simulator должна выйти на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch позже в этом году.

Food Truck Simulator — это тщательно продуманный симулятор, основной игровой процесс которого включает в себя управление фургоном с едой и участие в различных сопутствующих мероприятиях. Игроки берут на себя управление семейным бизнесом, и перед ними стоит задача привлекать клиентов и развивать бизнес.

Развивая свое мобильное кулинарное предприятие, игроки должны учитывать ряд аспектов, начиная с ремонта и ухода за своим фудтраком. Создатели предоставляют игрокам различные городские локации, по которым можно путешествовать самостоятельно. Игрокам также необходимо сосредоточиться на приготовлении пищи и адаптации меню к потребностям клиентов. Food Truck Simulator также предлагает широкий спектр инструментов, обширную базу данных рецептов и разнообразные мероприятия.

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