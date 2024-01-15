Симулятор фудтрака Food Truck Simulator выходит на консолях Xbox

Отремонтируйте старый фудтрак, который раньше принадлежал вашему отцу, и начинайте обслуживать клиентов по всему городу. Покажите городу, что вы можете справиться с этой работой не хуже своего отца.

Если вы желаете привлечь как можно больше клиентов, то вам стоит настроить и обновить свой фудтрак. А перед каждой поездкой вам стоит запасаться не только самыми свежими продуктами, но и самыми желанными продуктами — некоторые клиенты могут быть довольно требовательными.