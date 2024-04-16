Fortnite анонсировал новый контент по "Звёздным войнам"

В социальных сетях компьютерной игры Fortnite появилось сообщение о том, что уже в начале мая стартует кроссовер со вселенной «Звёздных войн».
Подробности контента по Star Wars пока не приводят. Сейчас весь акцент смещен на событие, посвященное аниме «Аватар: Легенда об Аанге». Потенциальными новинками с игроками делятся инсайдеры. Некоторые пользователи сообщили о мифическом предмете Wookie Bowcaster и облике мятежницы Леи Органы. Также высока вероятность того, что в игре появиться тематические транспорт и карты.
Старт кроссовера совпадает со скорым празднованием Дня «Звёздных войн», который отмечают 4 мая.
самая лучша игра в мире!
Одна из это точно. Начал играть спустя 2 месяца после релиза, завис в PVE режиме на долго, потом перебрался и в королевскую битву, параллельно играя. Не жалею ни капельки)
не могу засесть за режим со строительством, бегаю без него
да это сложно, но кст лего режим ещё нормик
Как же их тянет друг к другу. Одного поля ягоды, да?