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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 845 оценок

Fortnite анонсировал новый контент по "Звёздным войнам"

litellfox
Новости

В социальных сетях компьютерной игры Fortnite появилось сообщение о том, что уже в начале мая стартует кроссовер со вселенной «Звёздных войн».

Подробности контента по Star Wars пока не приводят. Сейчас весь акцент смещен на событие, посвященное аниме «Аватар: Легенда об Аанге». Потенциальными новинками с игроками делятся инсайдеры. Некоторые пользователи сообщили о мифическом предмете Wookie Bowcaster и облике мятежницы Леи Органы. Также высока вероятность того, что в игре появиться тематические транспорт и карты.

Старт кроссовера совпадает со скорым празднованием Дня «Звёздных войн», который отмечают 4 мая.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
KANSERVATOR

самая лучша игра в мире!

2
JustA_NiceGuy

Одна из это точно. Начал играть спустя 2 месяца после релиза, завис в PVE режиме на долго, потом перебрался и в королевскую битву, параллельно играя. Не жалею ни капельки)

-1
Deker13 JustA_NiceGuy

не могу засесть за режим со строительством, бегаю без него

0
KANSERVATOR Deker13

да это сложно, но кст лего режим ещё нормик

0
Аристов--Черный

Как же их тянет друг к другу. Одного поля ягоды, да?

0