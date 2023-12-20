Fortnite отвечает на отзывы игроков: Улучшена механика передвижения персонажей

Официальный трейлер пятой главы Fortnite:

Ответ на критику игроков

Разработчики Fortnite недавно столкнулись с волной критики после обновления, которое замедлило анимации движения персонажей. Некоторые игроки настолько негативно отреагировали на эти изменения, что один из разработчиков даже столкнулся с угрозами и давлением со стороны общественности. В ответ на это, Epic Games решили увеличить скорость передвижения в игре.

Детали обновления

Согласно информации от Hypex, скорость бега и приседания были увеличены, а также уменьшено движение камеры для более плавного вида. Также были сброшены настройки индивидуального диагонального движения, теперь игрокам необходимо адаптировать их под новые скорости.

Это обновление также затронуло режим «Сражение с Бурей», где теперь можно ощутить новые анимации и улучшенную скорость во время борьбы с ордами зомби.

Смешанные отзывы Сообщества

Несмотря на улучшения, некоторые игроки все еще недовольны, утверждая, что скорость передвижения остается слишком низкой. Они призывают Epic Games полностью отменить изменения и вернуть старые анимации. Однако, по мнению других игроков, необходимо сохранить новые анимации и скорость после обновления, учитывая угрозы, с которыми столкнулся разработчик.

Заключительные мысли

Вот и новый поворот в Fortnite. Epic Games, кажется, серьезно взялись за решение проблем, озвученных игроками. Ускорение персонажей и корректировка камеры – это явные шаги навстречу пожеланиям фанатов. Но как это обычно бывает в игровой индустрии, невозможно угодить абсолютно всем. Дилемма между сохранением нововведений и возвращением к старым анимациям – это не что иное, как игровой баланс между инновациями и предпочтениями сообщества. Очевидно, что Epic Games не боятся экспериментировать и прислушиваться к своим игрокам. Fortnite продолжает удивлять игровую индустрию, и это зачастую выглядит весьма захватывающе. Интересно, что разработчики приготовили для нас в будущем.