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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 847 оценок

Новый параметр "отображение вызывающих эмоций" в Fortnite

Adbraxas
Новости

Разработчики Fortnite:

В версии 29.30, которая выйдет 23 апреля, мы добавим параметр «Отображение вызывающих эмоций» - он позволит игрокам скрывать некоторые эмоции, которые иногда могут использоваться в грубой манере. Если вы включите этот параметр, то для вас показывающий эмоцию игрок будет неподвижно стоять на месте, не издавая никаких звуков эмоции.

Параметр «Отображение вызывающих эмоций» применяется к четырём эмоциям:

  • Обхохочешься
  • Признание поражения
  • Хлыст
  • Всем по банану

Новый параметр можно найти в разделе «Социальная конфиденциальность». По умолчанию вы будете видеть эти эмоции только в исполнении друзей в вашей группе. Вы можете в любое время изменить этот параметр, чтобы видеть эти эмоции в исполнении всех игроков или вообще никогда не видеть их.

Примечание: этот параметр не запрещает вам использовать какие-либо эмоции.

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-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

Всë по европейским стандартам толерастии. Лишь бы никого не обидеть, не задеть))

2
PatronizingUnferth

Залезь в пещеру из которой ты вылез.

-8
rewgerg43252 PatronizingUnferth

Снежинка обиделась? Тогда тебе самому нужно спрятаться поглубже в яму. Реальный мир слишком суров для тебя.

2