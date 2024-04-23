Новый параметр "отображение вызывающих эмоций" в Fortnite

Разработчики Fortnite:
В версии 29.30, которая выйдет 23 апреля, мы добавим параметр «Отображение вызывающих эмоций» - он позволит игрокам скрывать некоторые эмоции, которые иногда могут использоваться в грубой манере. Если вы включите этот параметр, то для вас показывающий эмоцию игрок будет неподвижно стоять на месте, не издавая никаких звуков эмоции.
Параметр «Отображение вызывающих эмоций» применяется к четырём эмоциям:
- Обхохочешься
- Признание поражения
- Хлыст
- Всем по банану
Новый параметр можно найти в разделе «Социальная конфиденциальность». По умолчанию вы будете видеть эти эмоции только в исполнении друзей в вашей группе. Вы можете в любое время изменить этот параметр, чтобы видеть эти эмоции в исполнении всех игроков или вообще никогда не видеть их.
Примечание: этот параметр не запрещает вам использовать какие-либо эмоции.
Всë по европейским стандартам толерастии. Лишь бы никого не обидеть, не задеть))
Залезь в пещеру из которой ты вылез.
Снежинка обиделась? Тогда тебе самому нужно спрятаться поглубже в яму. Реальный мир слишком суров для тебя.