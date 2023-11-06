Новый сезон в Fortnite установил абсолютный рекорд: королевская битва насчитывает 44,7 миллиона игроков

Вместе со стартом нового сезона в Fortnite, который вернул оригинальную карту игры, бесплатная королевская битва отмечает новый успех. За прошедший уикенд был установлен абсолютный рекорд по количеству активных игроков. Одновременно в Fortnite зашли в меню или играли больше 44 миллионов пользователей на всех платформах.
Невероятной статистикой Fortnite поделилась компания Epic Games в социальных сетях. Как заявили разработчики, в игру вошли более 44,7 миллионов игроков. В пересчете на реальные часы, пользователи провели за игрой больше 102 миллионов часов.
Такие безумные цифры в очередной раз доказывают, что популярность Fortnite не собирается угасать. Королевская битва вышла в 2017 году, и за эти шесть лет активной поддержки она превратилась в полноценную площадку с разнообразными режимами и креативными возможностями для пользователей, что, вероятно, стало основной причиной популярности проекта по сей день.
Античит до сих пор не работает и смурфы продолжают выкачивать тысячи акков для продажи.
да я не удивлюсь если это дутая статистика, пойди проверь как оно там на самом деле.
Многим онлайн играм нужно брать на заметку то, как Фортнайт пополняется контентом и как игроки всегда остаются услышанными.
44 триллионов игроков и все как один в этот калотрышак играют 25 на 7
Че ты трясаешься? Из за того что миллионы люди любят и играют в Форточку?
У него крыша едет, других слов не знает.
Абсолютно согласен! Какой нормальный здравомыслящий человек будет играть в эту шляпу, только деградирующие школотроны!
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