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Fortnite 25.07.2017
6.3 744 оценки

Новый сезон в Fortnite установил абсолютный рекорд: королевская битва насчитывает 44,7 миллиона игроков

Gutsz
Новости

Вместе со стартом нового сезона в Fortnite, который вернул оригинальную карту игры, бесплатная королевская битва отмечает новый успех. За прошедший уикенд был установлен абсолютный рекорд по количеству активных игроков. Одновременно в Fortnite зашли в меню или играли больше 44 миллионов пользователей на всех платформах.

Невероятной статистикой Fortnite поделилась компания Epic Games в социальных сетях. Как заявили разработчики, в игру вошли более 44,7 миллионов игроков. В пересчете на реальные часы, пользователи провели за игрой больше 102 миллионов часов.

Такие безумные цифры в очередной раз доказывают, что популярность Fortnite не собирается угасать. Королевская битва вышла в 2017 году, и за эти шесть лет активной поддержки она превратилась в полноценную площадку с разнообразными режимами и креативными возможностями для пользователей, что, вероятно, стало основной причиной популярности проекта по сей день.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
I love my computer
Такие безумные цифры в очередной раз доказывают, что

Античит до сих пор не работает и смурфы продолжают выкачивать тысячи акков для продажи.

1
amigolord

да я не удивлюсь если это дутая статистика, пойди проверь как оно там на самом деле.

0
JustA_NiceGuy
Такие безумные цифры в очередной раз доказывают, что популярность Fortnite не собирается угасать.

Многим онлайн играм нужно брать на заметку то, как Фортнайт пополняется контентом и как игроки всегда остаются услышанными.

-1
Wolfenstein

44 триллионов игроков и все как один в этот калотрышак играют 25 на 7

-5
Agent Qracle

Че ты трясаешься? Из за того что миллионы люди любят и играют в Форточку?

0
JustA_NiceGuy Agent Qracle

У него крыша едет, других слов не знает.

0
Most ancient

Абсолютно согласен! Какой нормальный здравомыслящий человек будет играть в эту шляпу, только деградирующие школотроны!

3
Mrsergo222221 Most ancient

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0