В королевской битве Fortnite стартовал кроссовер с аниме "Атака титанов" - оцениваем новый трейлер ©

Главный герой популярного аниме-сериала "Атака титанов" Эрен Йегер вместе с его товарищами врывается на поле боя Fortnite. Королевская битва от Epic Games сегодня была обновлена до версии v24.20, которая ознаменует старт нового кроссовера. В игре появятся знакомые персонажи из "Атаки титанов" вместе с их уникальным снаряжением, которое позволяет летать возле зданий.

Уникальный механизм мобильного маневрирования в трёхмерном пространстве, также известный как УПМ в оригинальном аниме используется для борьбы против огромных титанов. В Fortnite это устройство можно будет найти на земле, в сундуках или в ящиках. С его помощью игроки смогут цепляться за здания и летать или наносить удары по своим врагам.

Вместе с этим в магазине предметов Fortnite появятся костюмы капитана Леви и Микасы Акерман.