Легендарный художник Final Fantasy Ёситака Амано объединился с Epic Games для создания нового скина для Fortnite. Он называется Crossheart и даже получил свой собственный дебютный трейлер, который вы можете увидеть ниже.
Несмотря на то, что это, безусловно, круто, "фортнайтность" всего этого довольно сильно бросается в глаза. Сложная кисть Амано и выразительная композиция немного теряются при переводе в 3D и в уже характерном художественном стиле Fortnite.
Crossheart - это редкая экипировка и часть набора Amano's Heart, который уже доступен в Fortnite Store.
Целый ролик чтобы втюхать людям скинчик))) Лохотрон крепчает ,а можно инди игрульку лучше запилить? на чуть больше бюджет) Талант вроде имеется)