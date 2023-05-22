Fortnite 25.07.2017
6.2 686 оценок

Ёситака Амано объединился с Epic Games для создания нового скина для Fortnite

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butcher69
Новости

Легендарный художник Final Fantasy Ёситака Амано объединился с Epic Games для создания нового скина для Fortnite. Он называется Crossheart и даже получил свой собственный дебютный трейлер, который вы можете увидеть ниже.

Несмотря на то, что это, безусловно, круто, "фортнайтность" всего этого довольно сильно бросается в глаза. Сложная кисть Амано и выразительная композиция немного теряются при переводе в 3D и в уже характерном художественном стиле Fortnite.

Crossheart - это редкая экипировка и часть набора Amano's Heart, который уже доступен в Fortnite Store.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
liquigalaxy

Целый ролик чтобы втюхать людям скинчик))) Лохотрон крепчает ,а можно инди игрульку лучше запилить? на чуть больше бюджет) Талант вроде имеется)

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