Ёситака Амано объединился с Epic Games для создания нового скина для Fortnite ©

Легендарный художник Final Fantasy Ёситака Амано объединился с Epic Games для создания нового скина для Fortnite. Он называется Crossheart и даже получил свой собственный дебютный трейлер, который вы можете увидеть ниже.

Несмотря на то, что это, безусловно, круто, "фортнайтность" всего этого довольно сильно бросается в глаза. Сложная кисть Амано и выразительная композиция немного теряются при переводе в 3D и в уже характерном художественном стиле Fortnite.

Crossheart - это редкая экипировка и часть набора Amano's Heart, который уже доступен в Fortnite Store.