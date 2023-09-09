Forza Horizon 5: обновление Horizon Creatives анонсировано на видео с EventLab 2.0 ©

Playground Games продолжает обогащать Forza Horizon 5, в данном случае большим обновлением Horizon Creatives, полностью посвященным творческим элементам игры, за счет введения EventLab 2.0, который представляет собой большое обновление раздела, посвященного событиям, созданным пользователями.

Обновление Horizon Creatives будет доступно с 12 сентября 2023 г. и принесет с собой несколько новых функций, ориентированных на творческий аспект Forza Horizon 5: от новых раскрасок и возможностей настройки автомобилей до возможностей создания новых гонок и событий с помощью EventLab 2.0.

Помимо исправления различных проблем и общего улучшения игры, большая часть новых функций Horizon Creatives будет посвящена EventLab 2.0, что позволит вам использовать новые инструменты для создания пользовательских игровых событий.

Среди этих инноваций мы находим новые возможности для более быстрого выбора и одновременного управления несколькими объектами, перемещая и изменяя их интуитивно понятным и динамичным способом. Префабы позволят быстрее обмениваться элементами здания, которые можно будет сделать доступными другим в своего рода общем репозитории, который обогащает элементы здания.

Также можно будет создавать новые персонализированные плакаты для рекламы мероприятий, кроме того, остров EventLab будет представлять собой совершенно новую территорию, которая будет использоваться для создания новых треков и различного контента, чтобы полностью раскрыть воображение, в том числе посредством многочисленных новых объектов и элементов сценария для применения к новым трекам.

Новые автомобили также будут добавлены в Horizon Creatives в течение сентября и начала октября: