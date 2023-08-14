Forza Horizon 5 получит 23 новых автомобиля - Alfa Romeo и Lancia бесплатно, Ferrari и Lambo платно ©

Наступивший август и сентябрь в Forza Horizon 5 пройдет под знаком появления в игре как новых, так и старых-новых автомобилей. В 24 эпизоде под названием Italian Automotive, который начнется в этот четверг, студия Playground Games не будет развлекаться с сюжетами или украшением карт - главное в следующем обновлении - расширить автопарк за счет итальянских марок: Alfa Romeo, Lancia, Fiat и Abarth.

Как правило, для доступа к новому контенту приходится ждать начала Festival Playlist, которое состоится в четверг. Однако в этот раз мы сможем сесть за руль первых 8 авто, которые можно будет найти в салоне ("купить" за кредиты), сразу после выхода обновления - то есть завтра.

Транспортные средства, доступные на момент начала события:

1968 Alfa Romeo 33 Stradale — 15 августа

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — 15 августа

1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 — 15 августа

1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale — 15 августа

1992 Lancia Delta HF Integrale EVO — 15 августа

1974 Lancia Stratos HF Stradale — 15 августа

1980 Fiat 124 Sport Spider — 15 августа

1968 Abarth 595 esseesse - 15 августа.

Оставшиеся 8 "итальянцев", которые вернутся из Forza Horizon 4, можно будет разблокировать, проходя испытания в фестивальном плейлисте, начиная с четверга.

1992 Alfa Romeo 155 Q4 — 17 августа

1986 Lancia Delta S4 — 17 августа

2014 Alfa Romeo 4C — 24 августа

2016 Abarth 659 Biposto — 24 августа

2007 Alfa Romeo 8C Competizione — 31 августа

1980 Abarth Fiat 131 — 31 августа

1982 Lancia 037 Stradale — 7 сентября

2017 Abarth 124 Spider — 7 сентября

Для тех, кому по душе более мощные автомобили, рекомендуется приобрести набор Italian Exotics Car Pack. Здесь будет представлено 7 шикарных суперкаров из Италии, а его цена составит 9,99 евро. Выход DLC намечен на завтра, параллельно с обновлением.

7 автомобилей в DLC Italian Exotics Car Pack:

2022 Ferrari 296 GTB

2020 Ferrari Roma

2019 Italdesign DaVinci Concept

2020 Lamborghini Essenza SCV12

2022 Lamborghini Huracan Tecnica

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracan Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini SC20

А для того, чтобы в гараже у игроков хватало места для хранения автомобиля и никто не остался без желаемой тачки, вместительность гаража будет увеличена с 1 000 до 2 000 мест. Также будет увеличено количество мест для хранения тюнинга и покраски - с 600 до 1 000.

Что касается 25-й главы, которая стартует 14 сентября, то в ней Playground Games уделит особое внимание улучшению EventLab. О том, какие именно улучшения будут внесены в редактор трасс (помимо изменений, внесенных по просьбе игроков), пока ничего не известно, но они должны быть довольно значительными, учитывая, что разработчик назвал данный аттракцион "EventLab 2.0". Естественно, не обойдется и без новых автомобилей.