Forza Horizon 5 получит 23 новых автомобиля - Alfa Romeo и Lancia бесплатно, Ferrari и Lambo платно

Наступивший август и сентябрь в Forza Horizon 5 пройдет под знаком появления в игре как новых, так и старых-новых автомобилей. В 24 эпизоде под названием Italian Automotive, который начнется в этот четверг, студия Playground Games не будет развлекаться с сюжетами или украшением карт - главное в следующем обновлении - расширить автопарк за счет итальянских марок: Alfa Romeo, Lancia, Fiat и Abarth.
Как правило, для доступа к новому контенту приходится ждать начала Festival Playlist, которое состоится в четверг. Однако в этот раз мы сможем сесть за руль первых 8 авто, которые можно будет найти в салоне ("купить" за кредиты), сразу после выхода обновления - то есть завтра.
Транспортные средства, доступные на момент начала события:
- 1968 Alfa Romeo 33 Stradale — 15 августа
- 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — 15 августа
- 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 — 15 августа
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale — 15 августа
- 1992 Lancia Delta HF Integrale EVO — 15 августа
- 1974 Lancia Stratos HF Stradale — 15 августа
- 1980 Fiat 124 Sport Spider — 15 августа
- 1968 Abarth 595 esseesse - 15 августа.
Оставшиеся 8 "итальянцев", которые вернутся из Forza Horizon 4, можно будет разблокировать, проходя испытания в фестивальном плейлисте, начиная с четверга.
- 1992 Alfa Romeo 155 Q4 — 17 августа
- 1986 Lancia Delta S4 — 17 августа
- 2014 Alfa Romeo 4C — 24 августа
- 2016 Abarth 659 Biposto — 24 августа
- 2007 Alfa Romeo 8C Competizione — 31 августа
- 1980 Abarth Fiat 131 — 31 августа
- 1982 Lancia 037 Stradale — 7 сентября
- 2017 Abarth 124 Spider — 7 сентября
Для тех, кому по душе более мощные автомобили, рекомендуется приобрести набор Italian Exotics Car Pack. Здесь будет представлено 7 шикарных суперкаров из Италии, а его цена составит 9,99 евро. Выход DLC намечен на завтра, параллельно с обновлением.
7 автомобилей в DLC Italian Exotics Car Pack:
- 2022 Ferrari 296 GTB
- 2020 Ferrari Roma
- 2019 Italdesign DaVinci Concept
- 2020 Lamborghini Essenza SCV12
- 2022 Lamborghini Huracan Tecnica
- 2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracan Super Trofeo Evo
- 2020 Lamborghini SC20
А для того, чтобы в гараже у игроков хватало места для хранения автомобиля и никто не остался без желаемой тачки, вместительность гаража будет увеличена с 1 000 до 2 000 мест. Также будет увеличено количество мест для хранения тюнинга и покраски - с 600 до 1 000.
Что касается 25-й главы, которая стартует 14 сентября, то в ней Playground Games уделит особое внимание улучшению EventLab. О том, какие именно улучшения будут внесены в редактор трасс (помимо изменений, внесенных по просьбе игроков), пока ничего не известно, но они должны быть довольно значительными, учитывая, что разработчик назвал данный аттракцион "EventLab 2.0". Естественно, не обойдется и без новых автомобилей.
Супер.
Lancia боги ралли, жаль закрылись. Интересны
2022 Ferrari 296 GTB
2019 Italdesign DaVinci Concept
2020 Lamborghini Essenza SCV12
2020 Lamborghini SC20
Alfa и Lancia уже были в прошлых частях, из списка авто.
Этот пакет длс в ультимейт эдишн входит? Или покупается отдельно?