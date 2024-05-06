По слухам, скоро мы узнаем больше подробностей о Sonic X Shadow Generations

В конце этого года Sega собирается выпустить Sonic X Shadow Generations, расширенный ремастер своего знаменитого 3D-платформера 2011 года, в котором будет совершенно новая кампания, посвященная ежику Шэдоу.

Однако с тех пор, как ремастер был анонсирован в начале этого года, Sega не рассказывала о нем ничего нового, хотя это может скоро измениться, как сообщает известный инсайдер о закулисных делах Sega и Atlus. На вопрос в Twitter о том, скоро ли Sega поделится новостями о Sonic X Shadow Generations, Midori ответил просто: "Да".

В ближайшие несколько недель пройдет несколько крупных выставок, включая Xbox Games Showcase и Summer Game Fest, а мероприятие PlayStation, по слухам, состоится в этом месяце, хотя пока неясно, где Sega снова покажет ремастер. Игра, конечно же, выходит этой осенью для PlayStation, Xbox, Switch и PC, так что было бы логично увидеть больше подробностей — возможно, с объявлением конкретной даты релиза - в ближайшем будущем.