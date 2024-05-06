Создатель Helldivers 2 впечатлен "силой воли" игроков, которые заставили Sony отменить требование с PSN-аккаунтом

Креативный директор Helldivers 2 заявил, что впечатлен "силой воли" фанатов после того, как их отзывы заставили Sony отменить свое решение об обязательном наличии учетных записей PlayStation Network у всех игроков.
В своем сообщении в X/Twitter креативный директор Helldivers 2 и генеральный директор студии-разработчика Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт поблагодарил Sony за "быстрое и эффективное" реагирование на обеспокоенность сообщества и предложил, чтобы подобная система обратной связи стала "новым стандартом" для игр с живым сервисом.
Во-первых, я впечатлен силой воли сообщества Helldivers 2 и вашей способностью к сотрудничеству. Во-вторых, я хочу поблагодарить наших партнеров и друзей из PlayStation за то, что они быстро и эффективно приняли решение сделать привязку к PSN необязательной. Мы вместе хотим установить новый стандарт того, что такое живая игра и как разработчики и сообщество могут поддерживать друг друга, чтобы создавать лучший игровой опыт.
PlayStation объявила об отмене планов по принудительной привязке учетной записи PSN для игроков на ПК после того, как сообщество поделилось своим недовольством в сети, что, по сути, стало первой порцией плохой рекламы для кооперативного научно-фантастического шутера.
Вся эта сага длилась всего три дня, но этого оказалось достаточно, чтобы отзывы к Helldivers 2 в Steam упали до "смешанных" после "преимущественно положительных" в первые три месяца ее существования на рынке, а большинство последних отзывов были "преимущественно отрицательными".
Однако после отмены планов PSN вновь начался подъем, и многие фанаты поделились в сети положительным
мнением об игре. "Демократия восторжествовала", - написал один из пользователей Steam. "Основной приказ выполнен".
Сообщение на Reddit, рассказывающее об отступлении Sony, также набрало более 72 000 лайков, а более 5000 комментариев от игроков отмечают изменения. "Угроза устранена. Поздравляю всех Адских Десантников", - написал JV_TBZ. "Подождите... Они действительно прислушались?", - спросил Pixel_Block_2077. "Компании обычно так не поступают. Похоже, демократия действительно победила".
Другие начали призывать тех, кто оставил негативные отзывы, изменить их и попытаться увидеть во всем этом фиаско что-то хорошее, а не плохое. "Напоминаю, что вся эта затея длилась два дня в течение выходных и никогда не была реализована с самого начала", - написал ControlWurst. "Это, по крайней мере, хорошая реакция на отзывы".
В остальном Helldivers 2 оказалась хитом для Arrowhead и Sony, став самым крупным запуском последней на PC.
Петушье от сони понимает только один язык - потерю финансов. И как это замаячило - сразу переобулись. Как петушью и полагается.
Не стоит радоваться. Просто была разведка боем. Теперь ведь побежите покупать и поднимать рейтинги игры и радоваться типа победе. На время поможет конечно но придумают что нить иное а сие попробуют на других играх.
Скрины лепить сюда не буду но на странице игры Helldivers 2 в стим до сих пор вижу надпись : требуется дополнительная регистрация PlayStation Network (можно связать с аккаунтом стим). Как это всё понимать, и в рф регионе там зарегаться вообще можно?
а почему нельзя? играют же те кто покупал плойку
а привязка никуда и не денется. просто как и на релизе, отложили на потом
потом повторят, тока уже с концами
Воняет просто огроменой наебкой. Ток не пойму кто конкретно наебал.
Ого, Сони и уступили ПК-игрокам? Я сплю что ли?
Разница ПК бояр и сосольщиkоB
Ну да, там где сонибои годами утирали коричневый рот - ПК-бояре за несколько дней вопрос решили. Собственно показательна ценность сонибоев для сони и ПК-бояр.
они вроде вместе с этим боролись)))
Хорошо сказал ,а главное по факту (не сарказм )
а чё решили то? дальше то всё равно заставят привязать
просто сделают, что без псн будешь играть со стимбоями (а когда онлайн упадёт, а он упадёт со временем, будешь два часа тиммейта искать)
а с псн - кроссплей с плойкой и боксом (если там выйдет)
Это ПК геймеры - не надо их злить! Вам не понравятся разозлённые ПК-бояр. они за минуту разнесут весь рейтинг игры.
если бы что-то подобное было с х-коробкой то были бы баны и ни кто протестующим не уступил бы, сони не в том положении, гнут бедолаг и выгибают.
Влажные фантазии сонибоя?
хочешь попить? могу налить.
😛😛😛😋😋😋
// Александр Малышев