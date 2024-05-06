Создатель Helldivers 2 впечатлен "силой воли" игроков, которые заставили Sony отменить требование с PSN-аккаунтом

Креативный директор Helldivers 2 заявил, что впечатлен "силой воли" фанатов после того, как их отзывы заставили Sony отменить свое решение об обязательном наличии учетных записей PlayStation Network у всех игроков.

В своем сообщении в X/Twitter креативный директор Helldivers 2 и генеральный директор студии-разработчика Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт поблагодарил Sony за "быстрое и эффективное" реагирование на обеспокоенность сообщества и предложил, чтобы подобная система обратной связи стала "новым стандартом" для игр с живым сервисом.

Во-первых, я впечатлен силой воли сообщества Helldivers 2 и вашей способностью к сотрудничеству. Во-вторых, я хочу поблагодарить наших партнеров и друзей из PlayStation за то, что они быстро и эффективно приняли решение сделать привязку к PSN необязательной. Мы вместе хотим установить новый стандарт того, что такое живая игра и как разработчики и сообщество могут поддерживать друг друга, чтобы создавать лучший игровой опыт.

PlayStation объявила об отмене планов по принудительной привязке учетной записи PSN для игроков на ПК после того, как сообщество поделилось своим недовольством в сети, что, по сути, стало первой порцией плохой рекламы для кооперативного научно-фантастического шутера.

Вся эта сага длилась всего три дня, но этого оказалось достаточно, чтобы отзывы к Helldivers 2 в Steam упали до "смешанных" после "преимущественно положительных" в первые три месяца ее существования на рынке, а большинство последних отзывов были "преимущественно отрицательными".

Однако после отмены планов PSN вновь начался подъем, и многие фанаты поделились в сети положительным

мнением об игре. "Демократия восторжествовала", - написал один из пользователей Steam. "Основной приказ выполнен".

Сообщение на Reddit, рассказывающее об отступлении Sony, также набрало более 72 000 лайков, а более 5000 комментариев от игроков отмечают изменения. "Угроза устранена. Поздравляю всех Адских Десантников", - написал JV_TBZ. "Подождите... Они действительно прислушались?", - спросил Pixel_Block_2077. "Компании обычно так не поступают. Похоже, демократия действительно победила".

Другие начали призывать тех, кто оставил негативные отзывы, изменить их и попытаться увидеть во всем этом фиаско что-то хорошее, а не плохое. "Напоминаю, что вся эта затея длилась два дня в течение выходных и никогда не была реализована с самого начала", - написал ControlWurst. "Это, по крайней мере, хорошая реакция на отзывы".

В остальном Helldivers 2 оказалась хитом для Arrowhead и Sony, став самым крупным запуском последней на PC.