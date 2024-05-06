Второе обновление для 4X-стратегии Millennia вносит улучшения в сетевую игру

Издатель Paradox Interactive и студия-разработчик C Prompt Games объявили о выходе второго крупного обновления для 4X-стратеги Millennia, доступной с 26 марта 2024 года для PC, в котором наконец-то исправлен мультиплеер.

Одновременно с выходом крупного патча было также обновлено расписание будущего контента игры, с которым можно ознакомиться ниже.

Это относительно небольшое, но значимое изменение для тех, кто следил за развитием Millennia: в меню игры, связанное с клавишей ESC, будет добавлена опция быстрого перезапуска. Это функция, которая перезагружает игру с пользовательскими настройками, выбранными на этапе создания игры.

Но давайте перейдем к новым функциям, представленным в обновлении 2, которое доводит игру до версии Build: 1.0.22.F: была реализована новая система Hotseat, устраняющая необходимость в переадресации портов, чтобы можно было приглашать друзей в игру через Steam. Разработчики предупреждают, что это изменение делает устаревшим старый гид по многопользовательскому режиму, который был создан для помощи тем, кто попал в беду.

Новая система гораздо проще и понятнее. После этого появится список друзей Steam, из которого можно сразу выбрать того, кого нужно пригласить. Вы также можете пригласить друзей из оверлея Steam, щелкнув правой кнопкой мыши на их именах. Но на этом система не заканчивается, ведь есть еще одна: обмен игровым идентификатором, который отображается в левой части интерфейса Cloud Hotseat.

Что касается остального, то в интерфейс было добавлено больше информации; добавлена система отображения клавиш, доступная в разделе "Управление" в опциях; расширен конструктор наций, позволяющий редактировать и создавать еще больше персонализированных наций. Также было исправлено множество ошибок и решены проблемы с балансом, в чем вы можете убедиться, прочитав официальное уведомление о релизе.