Forza Horizon 5 преодолела отметку в 37 миллионов игроков

Похоже, что Forza Horizon 5 продолжает пользоваться популярностью, учитывая, что, согласно собранным данным, к игре присоединяется 1 миллион новых игроков каждый месяц спустя более 2 лет после ее выхода.

Это не официальный анонс, а скорее быстрый анализ, проведенный некоторыми пользователями на основе данных, собранных непосредственно в игре, с учетом общего количества игроков, зарегистрированных в Forza Horizon 5.

Эффективный способ узнать, сколько игроков приняли участие в игре Playground Games, — это посмотреть на общее количество пользователей, зарегистрированных в общей таблице лидеров, которое на данный момент составляет 37 миллионов.

Это говорит не только о том, что Forza Horizon 5 достигла отметки в 37 миллионов игроков, но и о том, что она продолжает наращивать свою аудиторию поистине впечатляющими темпами, учитывая, что с момента ее выхода прошло уже более двух лет.

Как сообщается на форуме ResetEra, количество игроков в игре продолжает расти, разумеется, более медленными темпами, но все еще поддерживая около 1 миллиона новых пользователей в месяц, о чем свидетельствуют два миллиона, увеличившиеся с 35 миллионов в декабре до 37 миллионов в феврале.

Очевидно, что часть этой цифры приходится на пользователей Game Pass, поскольку она не обязательно относится к реальным покупателям, но это не отменяет того факта, что Forza Horizon 5 имеет огромный успех с точки зрения аудитории.