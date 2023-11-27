Новый трейлер Forza Horizon 5 представляет Lucid Air Sapphire

Forza Horizon 5 отпраздновала появление Lucid Air Sapphire 2024 впечатляющим трейлером, демонстрирующим дизайн и характеристики этого мощного электрического спортивного автомобиля.
Американский автомобиль, который можно приобрести за 20 очков в Зимнем сезоне Американской автомобильной серии, имеет мощность 1234 лошадиных силы и может развивать скорость 100 км/ч всего за 1,89 секунды, что делает его одним из самых быстрых автомобилей на планете.
Несколько дней назад стало известно, что число игроков Forza Horizon 5 превысило 34 миллиона: в том числе благодаря своевременной поддержке после запуска, гарантированной для этой выдающейся гоночной игры, которая, как вы можете видеть, продолжается и сегодня.
Красиво...будем пощупать