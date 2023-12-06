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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.7 1 987 оценок

Представлено три набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Хотите испытать острые ощущения от вождения одних из самых ярких автомобилей из когда-либо созданных? Если да, то вы не захотите упустить возможность прокатиться на новых машинах по интересным трассам игры Forza Horizon 5! Одна часть автомобилей уже доступна в автосалонах, вторую часть автомобилей можно получить выполняя еженедельные задания, также на стадионе появится зимняя трасса — Winter Wonderland.

В плейлистах фестиваля:

  • Lotus 2-Eleven 2009, с 7 по 14 декабря
  • Morgan Aero GT 2019, с 14 по 21 декабря
  • Subaru BRZ 2022, с 21 по 28 декабря
  • Lotus 340R 2000, с 28 декабря по 3 января

В автосалоне с 5 декабря:

  • Aston Martin DBR1 1958
  • Jaguar C-Type 1953
  • Ferrari 512 S 1970
  • Porsche 906 Carrera 6 1966

Платные автомобили набор Fast X Car Pack, на большом экране и в вашей игре — некоторые из любимых автомобилей последней части саги «Форсаж» появятся на фестивале Horizon! Наслаждайтесь управлением мощного Dodge Charger — Доминика Торетто и многих других автомобилей с пакетом Fast X Car Pack, который доступен уже сейчас.

  • Dodge Charger 'Fast X' 1970
  • Impala Super Sport 'Fast X' 1966
  • Datsun 240Z 'Fast X' 1973
  • Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 'Fast X' 2022
  • Flip Car 2.0 'Fast X' 2022
6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
211186

Так все рубятся в форца мотоспорт

1
Pavel Rally

Аудитория абсолютно разная.

1
kotasha

Не знаю что они там рубятся в основном не довольны игрой.

1
Kenn1y

Выпустили бы уже полное издание и начали работать над новой.

0
Pavel Rally

Полагаю для создания "машинок" нужна небольшая команда разработчиков, остальные могут работать над новой игрой.

0