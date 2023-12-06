Представлено три набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Хотите испытать острые ощущения от вождения одних из самых ярких автомобилей из когда-либо созданных? Если да, то вы не захотите упустить возможность прокатиться на новых машинах по интересным трассам игры Forza Horizon 5! Одна часть автомобилей уже доступна в автосалонах, вторую часть автомобилей можно получить выполняя еженедельные задания, также на стадионе появится зимняя трасса — Winter Wonderland.
В плейлистах фестиваля:
- Lotus 2-Eleven 2009, с 7 по 14 декабря
- Morgan Aero GT 2019, с 14 по 21 декабря
- Subaru BRZ 2022, с 21 по 28 декабря
- Lotus 340R 2000, с 28 декабря по 3 января
В автосалоне с 5 декабря:
- Aston Martin DBR1 1958
- Jaguar C-Type 1953
- Ferrari 512 S 1970
- Porsche 906 Carrera 6 1966
Платные автомобили набор Fast X Car Pack, на большом экране и в вашей игре — некоторые из любимых автомобилей последней части саги «Форсаж» появятся на фестивале Horizon! Наслаждайтесь управлением мощного Dodge Charger — Доминика Торетто и многих других автомобилей с пакетом Fast X Car Pack, который доступен уже сейчас.
- Dodge Charger 'Fast X' 1970
- Impala Super Sport 'Fast X' 1966
- Datsun 240Z 'Fast X' 1973
- Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 'Fast X' 2022
- Flip Car 2.0 'Fast X' 2022
Так все рубятся в форца мотоспорт
Аудитория абсолютно разная.
Не знаю что они там рубятся в основном не довольны игрой.
Выпустили бы уже полное издание и начали работать над новой.
Полагаю для создания "машинок" нужна небольшая команда разработчиков, остальные могут работать над новой игрой.