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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 165 оценок

Представлено три набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Услышьте рёв Красного Дракона который вступает в свои права во время Лунного Нового года (Китайский Новый год). В честь такого праздника в игру Forza Horizon 5 будет добавлено несколько китайских автомобилей, чтобы порадовать игроков из поднебесной, численность населения Китая почти полтора миллиарда человек! К тому же инженеры из Китая уже доказали свой профессионализм и смогли построить гоночный автомобиль который добился успеха в автоспортивных соревнованиях, имеется ввиду команда Lynk & Co в мировом туринге (WTCR).

Бесплатные автомобили в плейлистах фестиваля:

  • Hyundai IONIQ 6 2022, с 1 по 29 февраля
  • Hyundai Kona 2022, с 1 по 8 февраля
  • Lynk & Co 02 HB 2022, с 8 по 15 февраля
  • Hyundai i30N 2020, с 15 по 22 февраля
  • MG 7 2023, с 22 по 29 февраля

В автосалоне, раньше машины были доступны в плейлистах фестиваля:

  • Lynk & Co 03 2021
  • Porsche 911 Reimagined by Singer 1990
  • Aston Martin One-77 2010
  • Lamborghini Sian Roadster 2021
  • Rimac Nevera 2021
  • Ferrari 599XX 2010
  • Porsche #23 917/20 1971
  • Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso1990 1962
  • Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 1967
  • Italdesign Zerouno 2018
  • Peel Trident 1965
  • Hyundai Veloster N 2019
  • Xpeng P7 2020

Платные автомобили набор Chinese Lucky Stars:

  • Lynk & Co 05+ 2022
  • MG Cyberster 2023
  • Wuling Hongguang Mini EV Macaron 2022
  • Volkswagen Santana 2012
13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
aptem4ka

Зачем в FH новые авто, если все равно их будут тюнить в полноприводный утюг, едущий как по рельсам, чтоб быть конкурентоспособным в мультиплеере? И от "характера" оригинальной машины ничего не останется

5
nickSIA

Верно, баланса нет даже в такой аркадной игре. Берут Mercedes-Benz CLK-GTR ставят резину по бездорожью и носятся свыше 300+км/ч по гравию.

5
Darkside1488 nickSIA

я когда на супре катался, оставил ориг мотор, потому что у него звук турбины очень кайфовый

0
aptem4ka nickSIA

я больше ною не про отсутствие баланса, а про то, что в мультиплеере ты вынужден превращать любой авто с любым приводом в полноприводный утюг, чтобы показывать результат против других. В итоге все машины становятся как одна с разными шкурками.

А то что даже гиперкарам насрать, где дорога, а где нет - тоже бесит. В результате хитрые срезы и прочее...

0
kant_7

интересно, если на каждое событие использовать только один раз, один автомобиль. что закончится раньше, события, или автомобили ? пожалуй, что события.

4
Darkside1488

какие-то китайцы

1
Zlobin_Evgeny

вот ни то что грантуризмо, норм добавили

0