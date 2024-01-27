Представлено три набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Услышьте рёв Красного Дракона который вступает в свои права во время Лунного Нового года (Китайский Новый год). В честь такого праздника в игру Forza Horizon 5 будет добавлено несколько китайских автомобилей, чтобы порадовать игроков из поднебесной, численность населения Китая почти полтора миллиарда человек! К тому же инженеры из Китая уже доказали свой профессионализм и смогли построить гоночный автомобиль который добился успеха в автоспортивных соревнованиях, имеется ввиду команда Lynk & Co в мировом туринге (WTCR).
Бесплатные автомобили в плейлистах фестиваля:
- Hyundai IONIQ 6 2022, с 1 по 29 февраля
- Hyundai Kona 2022, с 1 по 8 февраля
- Lynk & Co 02 HB 2022, с 8 по 15 февраля
- Hyundai i30N 2020, с 15 по 22 февраля
- MG 7 2023, с 22 по 29 февраля
В автосалоне, раньше машины были доступны в плейлистах фестиваля:
- Lynk & Co 03 2021
- Porsche 911 Reimagined by Singer 1990
- Aston Martin One-77 2010
- Lamborghini Sian Roadster 2021
- Rimac Nevera 2021
- Ferrari 599XX 2010
- Porsche #23 917/20 1971
- Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso1990 1962
- Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 1967
- Italdesign Zerouno 2018
- Peel Trident 1965
- Hyundai Veloster N 2019
- Xpeng P7 2020
Платные автомобили набор Chinese Lucky Stars:
- Lynk & Co 05+ 2022
- MG Cyberster 2023
- Wuling Hongguang Mini EV Macaron 2022
- Volkswagen Santana 2012
Зачем в FH новые авто, если все равно их будут тюнить в полноприводный утюг, едущий как по рельсам, чтоб быть конкурентоспособным в мультиплеере? И от "характера" оригинальной машины ничего не останется
Верно, баланса нет даже в такой аркадной игре. Берут Mercedes-Benz CLK-GTR ставят резину по бездорожью и носятся свыше 300+км/ч по гравию.
я когда на супре катался, оставил ориг мотор, потому что у него звук турбины очень кайфовый
я больше ною не про отсутствие баланса, а про то, что в мультиплеере ты вынужден превращать любой авто с любым приводом в полноприводный утюг, чтобы показывать результат против других. В итоге все машины становятся как одна с разными шкурками.
А то что даже гиперкарам насрать, где дорога, а где нет - тоже бесит. В результате хитрые срезы и прочее...
интересно, если на каждое событие использовать только один раз, один автомобиль. что закончится раньше, события, или автомобили ? пожалуй, что события.
какие-то китайцы
вот ни то что грантуризмо, норм добавили