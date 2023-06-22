В Forza Horizon 5 неожиданно пройдет коллаборация с фильмом "Барби" ©

Этим летом состоится премьера забавной романтической комедии "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. То что фильм будет посвящен киноадаптации популярной детской кукле само собой уже удивляет, однако сюрпризы на этом не заканчиваются. Геймеров и фанатов гоночного симулятора Forza Horizon 5 ждет приятная неожиданность в форме сотрудничества студии Playground Games и фильмом "Барби".

Результатом коллаборации "Барби" и разработчиков из Playground Games станут два тематических автомобиля для Forza Horizon 5. В игру собираются включить несколько машин, которые будут представлены фильма. Как сообщается, ими станут кастомный кабриолет Barbie Movie Corvette и внушительных размеров Barbie Film Hummer.

Примечательно, что официально подробности появления автомобилей из "Барби" в Forza Horizon 5 еще не были объявлены разработчиками. Машины были случайно обнаружены игроками из-за внутриигровой ошибки меню, которая очевидно раньше времени их показала сообществу. Получить новые авто легально пока невозможно, но некоторые умельцы смогли включить их в игру с помощью некоторой манипуляции с оригинальными файлами игры.

Вероятно, Playground Games не станет тянуть с полноценным анонсом и скоро сообщит о своем сотрудничестве с "Барби". Появление новых автомобилей в игре стоит ожидать ближе к премьере фильма, которая запланирована на 21 июля.