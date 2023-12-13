Forza Motorsport получило третье крупное обновление с трассой, новыми автомобилями и прочим

Как и было объявлено ранее, сегодня, 12 декабря 2023 года, Forza Motorsport получит обновление 3. Это большое обновление, содержащее новую трассу Хоккенхаймринг и другой контент, включая автомобили, события и многое другое, а также широкий спектр исправлений и различных улучшений.

Обновление 3 для Forza Motorsport - это бесплатное обновление в рамках долгосрочной программы поддержки Turn 10 для новой игры о вождении.

Как мы уже видели в обновлении под номером 2, выпущенном в ноябре, идея команды заключается в регулярном расширении контента Forza Motorsport, причем крупные обновления выходят ежемесячно в этот первый период, который должен продолжиться с обновлением 4, уже анонсированным на январь, и другими грядущими обновлениями.

Самым заметным дополнением, безусловно, является новая трасса: Хоккенхаймринг включает в себя 3 различных варианта планировки, взятых из реальности, на которых можно играть в режимах "Карьера", "Мультиплеер", "Свободная игра" и "Соревнования".

Помимо трассы, в контент вошли новые костюмы для гонщиков, различные исправления ошибок и улучшения производительности, онлайна и графики, но обновление охватывает широкий спектр.

Что касается автомобилей, то следующие автомобили Spotlight Cars с 30-процентной скидкой при покупке за внутриигровые кредиты:

2020 Pininfarina Battista

2022 Ferrari 296 GTB

2021 McLaren Sabre

2023 Aston Martin Valkyrie

2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo

В обновлении 3 через Car Pass появились следующие новые автомобили:

2018 Chevrolet #23 Ruman Racing TA Corvette

1985 Buick #6 Performance Motorsports Somerset Regal Trans-Am

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

Гонки и события включают в себя новую серию Career с Contemporary Tour, British Marques Open Tour и многопользовательскую серию с новыми событиями в декабре и начале января.

Помимо всего этого, Turn 10 внесла в Forza Motorsport множество исправлений, улучшений и прочего, с чем вы можете более подробно ознакомиться здесь.