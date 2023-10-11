Forza Motorsport стартовала в Steam с низким онлайном и смешанными отзывами ©

Полноценный релиз Forza Motorsport от Turn 10 Studios состоялся вчера, 10 октября 2023 года. До этого игра в течение пяти дней была доступна только владельцам Premium-издания. В настоящее время игра получает "смешанные отзывы" в Steam.

В день релиза максимальный онлайн Forza Motorsport в Steam составил 4703 человека. На момент написания заметки он уже начал снижаться. Этот результат не слишком высок, но возможно, что многие предпочли играть в игру через Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Игроки уже решили поделиться своими отзывами в Steam, и на данный момент только 45% из них довольны игрой.

Некоторые пользователи отмечают, что хотя сами гонки не разочаровывают, есть серьезные проблемы с плавностью игрового процесса даже на очень мощных ПК, да и в плане графики последняя Forza не впечатляет.

Производительность на 8700K + RTX4070 нестабильна при разрешении 1440p. При игре с разблокированной частотой кадров на ультра и высоких настройках я могу получить FPS в районе 80, но это сопровождается регулярными падениями примерно на 20 FPS. Еще одним разочарованием стал внешний вид игры, который, откровенно говоря, не радует даже на самых высоких настройках, а резкости вообще не хватает, что бы вы ни настраивали.

Текущая версия игры плохо оптимизирована, поэтому большинство пользователей ПК испытывают трудности с плавностью игрового процесса. Многие графические настройки просто не работают. На моем 6800XT я не смог запустить FSR. Я даже не смог изменить разрешение с 1440p на 1080p. Для изменения настроек требуется перезагрузка. При каждой перезагрузке игра перекомпилирует шейдеры в течение 5 минут. За 35 часов игры у меня было около 20-30 сбоев и 2 BSOD.

Мне нравится игра, но оптимизация просто ужасна. Я едва выдерживаю 60 кадров, и мне пришлось понизить настройки до 1080p, когда я могу играть в Horizon 5 в 4K Ultra на 3070. Кроме того, в игре очень много гоночных машин, но они не используются в событиях одиночной карьеры. Для одиночной карьеры требуется много дополнительных возможностей.

Это лишь некоторые из многочисленных обзоров, в которых игроки жалуются на оптимизацию игры.