Forza Motorsport стартовала в Steam с низким онлайном и смешанными отзывами

Полноценный релиз Forza Motorsport от Turn 10 Studios состоялся вчера, 10 октября 2023 года. До этого игра в течение пяти дней была доступна только владельцам Premium-издания. В настоящее время игра получает "смешанные отзывы" в Steam.
В день релиза максимальный онлайн Forza Motorsport в Steam составил 4703 человека. На момент написания заметки он уже начал снижаться. Этот результат не слишком высок, но возможно, что многие предпочли играть в игру через Xbox Game Pass и PC Game Pass.
Игроки уже решили поделиться своими отзывами в Steam, и на данный момент только 45% из них довольны игрой.
Некоторые пользователи отмечают, что хотя сами гонки не разочаровывают, есть серьезные проблемы с плавностью игрового процесса даже на очень мощных ПК, да и в плане графики последняя Forza не впечатляет.
Производительность на 8700K + RTX4070 нестабильна при разрешении 1440p. При игре с разблокированной частотой кадров на ультра и высоких настройках я могу получить FPS в районе 80, но это сопровождается регулярными падениями примерно на 20 FPS. Еще одним разочарованием стал внешний вид игры, который, откровенно говоря, не радует даже на самых высоких настройках, а резкости вообще не хватает, что бы вы ни настраивали.
Текущая версия игры плохо оптимизирована, поэтому большинство пользователей ПК испытывают трудности с плавностью игрового процесса. Многие графические настройки просто не работают. На моем 6800XT я не смог запустить FSR. Я даже не смог изменить разрешение с 1440p на 1080p. Для изменения настроек требуется перезагрузка. При каждой перезагрузке игра перекомпилирует шейдеры в течение 5 минут. За 35 часов игры у меня было около 20-30 сбоев и 2 BSOD.
Мне нравится игра, но оптимизация просто ужасна. Я едва выдерживаю 60 кадров, и мне пришлось понизить настройки до 1080p, когда я могу играть в Horizon 5 в 4K Ultra на 3070. Кроме того, в игре очень много гоночных машин, но они не используются в событиях одиночной карьеры. Для одиночной карьеры требуется много дополнительных возможностей.
Это лишь некоторые из многочисленных обзоров, в которых игроки жалуются на оптимизацию игры.
Опять майки оподливились, да когда они выпустят нормальную игру? если так дело и пойдет дальше то куплю пс. Пусть и по дороже игры но зато качество
У них раньше форзы были всегда на высшем уровне, продажи огромные, оптимизация бомба, тут чет не задалось
8700к и 4070, класс
Если честно, то игра реально не выведена до нормального состояния.
Сижу я на 13600KF в стоке+32 Гб Озу 6000мгц+3070ти на высоких настройках без лучей и длсс(качество) выдает 60-80 кадров 1440p (данный фпс я проверял не в тесте производительности, а в тренировочных гонках и частной гонке с друзьями), а при в квалификационных гонах вообще атас. В этих многопользовательских гонках ограничение в 30 кадров/с не снимается, хоть я ставлю разблокированный, хоть 60 к/c. При мониторе в 240 гц это очень сильно портит само возаимодействие с игрой и картина начинает рваться по краям как не в себе.
Опять там какие-то криворукие клоуны выползли ныть на форумы, пусть играют на коробоксах с такими раскладами. С DLAA ультракачество в QHD 65 фпс, а с DLSS качество вообще под 80 фпс.
10 с половиной трасс, пицот машин убогих, ещё и 3Д-модельки из нулевых не забыли поставить в чём их и уличили. Игрушечка эта, просто хлам полнейший, она даже до Project Cars 2015 не дотягивает, если брать в расчёт «симкады» так называемые, не говоря уже про ACC, которая и рядом не стоит с этой помойкой для альтернативно-одарённых.
Похоже, что игру делали не 7 лет, как говорили разработчики, а с момента выхода forza horizon 5. Взяли готовые наработки с прошлых частей и сляпали воедино, приправив лучами. У меня вот так: просадок ниже 59 кадров в гонках нет, игра с геймпаса.
Посмотри у тебя просадки до 33 кадров были. Току от этих 65 к/с.
2 просадки и то это пиратка, вышедшая 5 дней назад, без патчей и прочего. Если для тебя это критично, то ты больной на голову.
Покатушки по кольцу могут быть интересны только на реальном треки, а для игры это так себе.
Жаль тебя, и мнение твое бесполезное...
Тебя жаль!
В точку! Новая Forza Motorsport маркетинговый мусор для недалёких!
Солидарен с тобой. 10 лет по одним и тем же кольцам
А что интересного в покатушках в играх по плоским локациям с ограждениями, другое дело город с живописными местами, извилистыми трассами и уклонами.