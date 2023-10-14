Forza Motorsport уже опустилась ниже 30 самых популярных игр на Xbox

Игра Forza Motorsport вышла всего несколько дней назад, и хотя она не оставила равнодушными критиков, набрав 84/100 баллов на Metacritic, она получила множество негативных отзывов от пользователей Steam.
Forza Motorsport подверглась критике за плохую оптимизацию и медленное прохождение. Эти недостатки привели к тому, что игра потеряла популярность, и в настоящее время она находится за пределами топ-30 самых популярных игр для Xbox. На момент написания статьи Forza Motorsport занимает 34-е место.
Это удивительный результат, поскольку такие игры, как Starfield, по-прежнему занимают высокие позиции в списке, а ролевая игра недавно была обнаружена на третьем месте. Как и другие игры Microsoft, гоночная игра была выпущена в подписке Xbox Game Pass.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вывести ее на верхние позиции. Даже Forza Horizon 5 в настоящее время популярнее, чем последнее предложение IP, что говорит о том, что фанатам она не слишком понравилась.
Помимо Xbox, количество одновременных игроков Forza Motorsport в Steam также оставляет желать лучшего. Redfall, также смог привлесь более 6 тыс. игроков в Steam, что говорит о том, что кошмарный релиз Arkane Studios обошел Forza Motorsport на этой платформе.
чет майки со всеми своими играми обосрались,думаю и senua обделается
Не может быть
да, странно, обычно у них качественные игры, видать решили делать как многие разработчики..
Очередной кармовый пример, который доказывает = количество, НЕ всегда лучше качества.