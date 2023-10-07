Игроки Forza Motorsport раскритиковали разработчиков за использование модели автомобиля 14-летней давности ©

На протяжении всей маркетинговой кампании Forza Motorsport описывалась как «созданная с нуля», но некоторые игроки настроены скептически, обнаружив повторно использованную модель автомобиля, которая впервые появилась в Forza Motorsport 3.

Многие давние гоночные игры повторно используют модели из прошлых частей, чтобы сэкономить время при разработке контента. Это стандартная практика, и ее можно увидеть во многих франшизах. Однако Forza заработала репутацию игры, которая использует модели автомобилей слишком долго. Поклонники гоночной франшизы Microsoft замечали это в прошлых играх, но, учитывая обещания, что Forza Motorsport 2023 будет «создана с нуля», появилась надежда, что ситуация изменится.

Теперь, когда ранний доступ открыт, и игроки знакомятся с Forza Motorsport, становится ясно, что тем, кто жаждет сдать старые модели в утиль, придется продолжать ждать. Многие игроки обвинили Turn 10 в повторном использовании модели Nissan Silvia Spec-R 14-летней давности.

В одном обвинительном сообщении на Reddit говорилось:

«FM 23 до сих пор использует модели игры для оригинальной Xbox (2005 года). Мы просим обновленные модели уже почти 10 лет. Я не знаю, почему Turn 10 так настойчиво избегает этого, но, боже мой, как неприятно это видеть. Особенно, если это одна из твоих любимых машин. У Hot wheels пропорции получше».

Вопреки заявлениям, эта Nissan Silvia не из оригинальной Forza Motorsport, а скорее из Forza Motorsport 3. Это известно, поскольку у нее полностью смоделированный интерьер, который не был реализован до тех пор, пока в 2009 году не была добавлена ​​камера в кабине.

Несмотря на это, использование модели автомобиля 13-летней давности все еще осуждается:

«Это безумие, на что люди пойдут, чтобы защитить Turn 10. Никто не говорит, что вы не должны повторно использовать модели, но наступает момент, когда модель просто уже не соответствует современным стандартам, и её действительно нужно переделывать. Я не знаю, почему Turn 10 так настойчиво избегает этого, но, боже мой, как неприятно это видеть», — ответил другой разочарованный игрок.

Это не единственная повторно использованная модель автомобиля. Некоторые другие известные примеры включают Mitsubishi Evolution VI GSR и Volkswagen Golf R32. Хотя некоторые другие прошлые экземпляры, такие как Subaru 22B STi, были переработаны для Forza Motorsport.

Большая часть критики исходит от того, что разработчики позиционируют Forza Motorsport как «созданную с нуля». Многие фанаты интерпретировали это как означающее, что все будет новым и следующего поколения, но это, очевидно, не так.