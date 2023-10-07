Игроки Forza Motorsport раскритиковали разработчиков за использование модели автомобиля 14-летней давности

На протяжении всей маркетинговой кампании Forza Motorsport описывалась как «созданная с нуля», но некоторые игроки настроены скептически, обнаружив повторно использованную модель автомобиля, которая впервые появилась в Forza Motorsport 3.
Многие давние гоночные игры повторно используют модели из прошлых частей, чтобы сэкономить время при разработке контента. Это стандартная практика, и ее можно увидеть во многих франшизах. Однако Forza заработала репутацию игры, которая использует модели автомобилей слишком долго. Поклонники гоночной франшизы Microsoft замечали это в прошлых играх, но, учитывая обещания, что Forza Motorsport 2023 будет «создана с нуля», появилась надежда, что ситуация изменится.
Теперь, когда ранний доступ открыт, и игроки знакомятся с Forza Motorsport, становится ясно, что тем, кто жаждет сдать старые модели в утиль, придется продолжать ждать. Многие игроки обвинили Turn 10 в повторном использовании модели Nissan Silvia Spec-R 14-летней давности.
В одном обвинительном сообщении на Reddit говорилось:
«FM 23 до сих пор использует модели игры для оригинальной Xbox (2005 года). Мы просим обновленные модели уже почти 10 лет. Я не знаю, почему Turn 10 так настойчиво избегает этого, но, боже мой, как неприятно это видеть. Особенно, если это одна из твоих любимых машин. У Hot wheels пропорции получше».
Вопреки заявлениям, эта Nissan Silvia не из оригинальной Forza Motorsport, а скорее из Forza Motorsport 3. Это известно, поскольку у нее полностью смоделированный интерьер, который не был реализован до тех пор, пока в 2009 году не была добавлена камера в кабине.
Несмотря на это, использование модели автомобиля 13-летней давности все еще осуждается:
«Это безумие, на что люди пойдут, чтобы защитить Turn 10. Никто не говорит, что вы не должны повторно использовать модели, но наступает момент, когда модель просто уже не соответствует современным стандартам, и её действительно нужно переделывать. Я не знаю, почему Turn 10 так настойчиво избегает этого, но, боже мой, как неприятно это видеть», — ответил другой разочарованный игрок.
Это не единственная повторно использованная модель автомобиля. Некоторые другие известные примеры включают Mitsubishi Evolution VI GSR и Volkswagen Golf R32. Хотя некоторые другие прошлые экземпляры, такие как Subaru 22B STi, были переработаны для Forza Motorsport.
Большая часть критики исходит от того, что разработчики позиционируют Forza Motorsport как «созданную с нуля». Многие фанаты интерпретировали это как означающее, что все будет новым и следующего поколения, но это, очевидно, не так.
Разработка дорожает, 100 баксов давай.
да там половина графики 14 летней давности как будто,это просто ужас.Не ожидал от разработчиков форцы такой халтуры.Даже фм7 кажется красивее и качественней
Они используют старые ассеты, трафик привет из 2013 года, хуже чем у гт спорт.
Я даже не знаю где это некстген.
На пустом месте докопались. Модель косячная? Нет. Низкого качества словно из 2005 года? Нет.
Нет никакого практического смысла создавать с нуля модель, если она обладает достаточной детализацией/качеством. Это просто сизифов труд. И люди сильно путают создание именно модели и нанесение на неё текстур. Последние зачастую и меняют/подтягивают при выходе новой части игры, сама же 3D сетка не меняется или немного адаптируется под добавление салона, например. И так везде и всегда, большинство ассетов (игровых моделей) используются повторно, порой в самых неожиданных комбинациях, и это абсолютно нормальное явление. Я так понял просто один из "тру-фанов", который только на этой Сильвии и ездит, заметил что модель та же самая, и сгорел с этого. Большинство же людей абсолютно не заметит подобного в здравом уме.
Ну и это я опускаю такой момент, что сам процесс создания модели и адаптации её под игру это не совсем обычный процесс. Изначально ведь делается high-poly версия, которую делают или по подробным чертежам, или же получают от производителя по лицензии, с неё потом делают gameready модель, и вот порой начальную high-poly с миллионом полигонов, могли сделать и в 2005 году и использовать по сей день как основу. Просто чем мощнее железо, тем круче может становиться моделька, тем меньше её как бы будут упрощать, если простыми словами.
что значит обладает достаточной детализацией?))"Никто не говорит, что вы не должны повторно использовать модели, но наступает момент, когда модель просто уже не соответствует современным стандартам, и её действительно нужно переделывать."А с графикой вообще какая то беда.
Вообще то да...модели очень старые хз какой годичной давности такого полигонажа не делают в современных играх...не надо оправдывать халтуру...не понимаю людей которые пытаются любое г.. оправдать....и искать доказательства...в своей правоте..Я сам работаю в 3д, они просто хотели быстро игру выпустить т насували туда моделей еще с древней сеткой, где даже 4к разрешение сделаешь, будут углы и слизы смуза торчать во всех углах....что и видно в салонах машин....даже грани сетки видно....
И да только модели транспорта для игр не делают хай полными в большинства случаях их сразу лоу, хай поли предназначены для переноса деталей, из пользуют для персонажей , одежды и тд, для окружения и транспорта сразу лоу делают,детали же добавляют на картах глубины.
Никогда не играл не в какую Форзу.Вот на днях зашел в Forza Motorsport и мои первые впечатления.
1.Музыка норм качество музыки очень хорошее
2.Автопарк очень большой вполне хорош и модели машин хорошего качества
3.Детализация окружения нууу точно не уровень 2023г но сойдёт
4.Трассы их катастрофически мало и они скучные а больше всего добило что нет великолепной и знаменитой Нюрбургринг
5.Звук машин почти не отличается друг от друга и сам звук не очень а звук скольжения шин просто ацтой
6.Физика и управление вроде как норм
Играть в такой автосим нет никакого резона т.к нет интересных и длинных трасс без большего набора интересных и длинных трасс любой автосим для меня это просто пустышка.Ездить на нескольких коротких скучных трассах абсолютно пустая трата времени никакого удовольствия.Надеюсь будут добавлять трассы а далее видно будет...
зачем делать новый автомобиль с 0 когда можна сабдив накинуть на старый и отправить в игру. не рационально вообще. устаревает только в основном трава. для каждой игры нужно просто новую таву делать и то если трава крутая можно просто подразделение не снимать и завозить новых концепт каров нисан лив всяких
Как мы видим, кругом очередное нае***во