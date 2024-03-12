Новое обновление Forza Motorsport добавляет автомобили и новые функции для системы прогресса

Разработчики Turn 10 сегодня выпустили обновление 6.0 для Forza Motorsport, которое включает в себя различные новые функции: от новых автомобилей и гоночных событий до важных изменений в системе прогресса.
Команда внесла в систему ряд изменений, чтобы игроки могли получать удовольствие от изменения компонентов автомобилей без необходимости повышать уровень автомобиля. Фактически уже на 1 уровне будет возможна любая часть. Кроме того, теперь можно обменять 4500 кредитов на 500 автомобильных очков.
Также были добавлены два новых события карьеры. Рекомендуемый тур: Combustion Tour будет доступен с 14 марта по 25 апреля и представит четыре соревнования в течение такого же количества выходных, в том числе Pagani Zonda Cinque Roadster 2009. Тур открытого класса — Engine Cylinders будет доступен с 14 марта по 11 апреля, призом станет Ferrari 599XX 2010 года выпуска.
Как и каждое крупное обновление Forza Motorsport, были добавлены новые автомобили Spotlight и Car Pass:
Автомобили в центре внимания
- 2014 Alfa Romeo 4C с 14 по 21 марта
- Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2002 г., с 21 по 28 марта.
- 1969 Dodge Charger R|T, 28 марта — 4 апреля.
- Lamborghini Huracan 2014 с 4 по 11 апреля
Автомобильный пропуск
- Nissan № 23 Nissan Motorsports Silvia Super Silhouette 1983 года, с 14 марта.
- Toyota 86 TRD SE 2019 года, с 21 марта
- Lexus #14 VASSER SULLIVAN RC F GT3 2020 года, с 28 марта
- 1986 Lotus # 12 Team Lotus 98T, с 4 апреля.
Также есть серия многопользовательских событий и длинный список исправлений более и менее известных проблем сообщества. Все подробности можно найти в официальных примечаниях к обновлению.