Разработчики Forza Motorsport представили уникальную овальную гоночную трассу для игры

Разработчики из Turn 10 Studios продолжают знакомить игроков с контентным содержимым нового гоночного симулятора Forza Motorsport. На этот раз команда представила уникальную овальную трассу под названием Eaglerock Speedway, которая была разработана специально для игры и учитывает все её геймплейные возможности. Также во время анонса гоночного трека для Forza Motorsport был подтвержден еще один автомобиль.
Трасса Eaglerock Speedway присоединилась к 13 другим анонсированным гоночным трекам из 20, которые ожидаются к релизу Forza Motorsport. Ранее разработчики показали для игры трассу Road America, которая является игровым воплощением гоночной трассы в городе Элхарт-Лейк. Новый трек же был полностью выдуман студией Turn 10 и получил простую форму овала, для соревнования на быстрых автомобилях. Вероятно, разработчики вдохновлялись автодромом в Нью-Гэмпшире, который имеет схожие элементы.
Также разработчики подтвердили появление в игре автомобиля Audi RS 3 Sedan 2020 года выпуска. Эта машина впервые дебютирует в серии Forza Motorsport, ранее её можно было увидеть только в Forza Horizon.
Выход Forza Motorsport состоится 10 октября 2023 года на ПК и консолях Xbox Series.
Трасса из моторспорт 3-4
когда в стиме предзаказ?
Классика! Это мы любим.