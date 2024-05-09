VK Play расширяет свою библиотеку игр: стратегия "Передний край" стала доступна пользователям отечественного сервиса

Стратегия «Передний край» отныне доступна всем желающим на платформе VK Play. Такой формат распространения позволяет игрокам с лёгкостью интегрировать игру в личную библиотеку и своевременно получать обновления. Объём дистрибутива игры составляет 12,4 ГБ. До этого игра была доступна лишь на официальном сайте.
«Передний Край» предлагает геймерам примерить на себя роль командующего армиями России или США и проверить свои тактические навыки в сражениях против реальных оппонентов или искусственного интеллекта. Поля битв, на которых разворачиваются военные действия, воссозданы с впечатляющей детализацией благодаря использованию спутниковых снимков реальной местности. Первостепенная задача игроков в каждом матче — установить контроль над максимальным количеством стратегически важных точек на карте.
Ранее разработчики анонсировали планы по выпуску расширенной платной версии «Переднего Края», которая предложит игрокам возможность улучшать характеристики боевых единиц в сетевых баталиях. Кроме того, в 2025 году студия намерена презентовать однопользовательскую игру с полноценной сюжетной кампанией, созданную на базе «Переднего Края». Также в планах разработчиков значится внедрение редактора карт, однако точные сроки реализации этой идеи пока не разглашаются.
чё то на торах я её вообще не вижу
Основная игра бесплатная и есть длс с музыкой за 299р
Давно не играл в статегии с захватом и удержанием позиций. Обычно сметал все численным превосходством или кайтил небольшим отрядом
Да ладно ) // Фёдор Земсков