Выходящее в ноябре крупное обновление для Forza Motorsport принесет новую трассу и другие новые возможности

Компания Turn 10 объявила о скором выходе второго патча для игры Forza Motorsport, которое представляет собой очередное крупное обновление для игры, в котором появится новая трасса, а также другие новые функции, исправления и улучшения.

Это первое контентное обновление для Forza Motorsport, которое ожидается в середине ноября 2023 г. Точной даты выхода пока нет, но уже есть определенные сроки. Среди наиболее значимых нововведений - введение трассы "Яс Марина", о чем ранее сообщала команда разработчиков.

Это первое дополнение в программе бесплатных обновлений, запланированных для Forza Motorsport, которая, как ожидается, будет продолжать получать другие дополнения в плане трасс и автомобилей в течение длительного периода после запуска.

Среди других новшеств - различные доработки и улучшения, а также исправления проблем, обнаруженных в новом симуляторе вождения для ПК и Xbox.

Уже анонсированные и готовящиеся к выпуску исправления касаются повышения стабильности работы и уменьшения количества обнаруженных на данный момент сбоев, особенно в версии для ПК, а также исправления специфических и известных ошибок, например, связанных с перекомпиляцией шейдеров при запуске на чипах AMD и сбоем, возникающим при вставке наушников в переднюю панель на ПК.

Различные другие корректировки касаются исправлений в редакторе ливрей автомобилей, улучшений в мультиплеере при создании матчей, стабильности и производительности гонок, а также специфических ошибок в этом контексте.

Другие улучшения коснутся игрового процесса и автомобилей, а также исправления специфической проблемы, обнаруженной при использовании рулевого колеса Thrustmaster T248, светодиодный индикатор которого не отображал правильную информацию о положении. Это лишь некоторые из новых возможностей, запланированных в этом обновлении.