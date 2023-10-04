Wccftech: Производительность ПК-версии Forza Motorsport вызывает сильное разочарование ©

Прошло шесть лет с момента выхода последней игры Forza Motorsport. Ранее компания Turn 10 Studios из Редмонда придерживалась стабильного графика, выпуская новую часть каждые два года с момента дебюта серии в 2005 году на оригинальной консоли Xbox.

Затянувшаяся в три раза фаза разработки была обусловлена многими факторами. Безусловно, свою роль сыграл COVID, как и в случае с любой игрой, разрабатываемой в 2020 и 2021 годах. Однако Turn 10 также хотела переработать многие базовые аспекты Forza Motorsport, в первую очередь систему физического моделирования, которая была названа гораздо более реалистичной.

Будучи первой игрой Forza, выпущенной исключительно на консолях Xbox серии S|X (в дополнение к ПК), новая гоночная игра также получила совершенно новую версию движка ForzaTech.

В преддверии запуска разработчики заявили о значительных визуальных улучшениях, таких как объемный туман, рендеринг на основе физики (PBR), полностью процедурная система облаков, а также отражения в реальном времени с трассировкой лучей и окклюзия окружения (глобальное освещение появится в игре после запуска). На Xbox Series X игра предлагает три режима на выбор: Производительность (4K, 60 кадров в секунду), Производительность с трассировкой лучей (4K, трассировка лучей, 60 кадров в секунду) и Качество (4K, трассировка лучей, 30 кадров в секунду).

Однако в данном случае речь идет о версии для ПК. Turn 10 опубликовала официальные системные требования месяц назад, подтвердив наличие апскейлеров NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.2, а также DirectStorage от Microsoft.

Журналистам Wccftech удалось протестировать предрелизную сборку Forza Motorsport (обновленную последним патчем, вышедшим несколько часов назад) на ПК, который гораздо мощнее, чем идеальные требования, заявленные студией:

Спойлер

AMD Ryzen 7 7800X3D

RTX 4090

32 ГБ DDR5

Твердотельный накопитель WD_BLACK SN850 NvME

К сожалению, Forza Motorsport довольно плохо работает на такое конфигурации. Более того, при включенной на максимум трассировке лучей (полное отражение плюс окружающая окклюзия) он практически не воспроизводится, и даже NVIDIA DLSS в режиме Performance (апскейлинг до 4K с 1080p) не позволяет ему достичь 40 кадров в секунду, но и бенчмарк с полностью отключенной трассировкой лучей дал прирост всего в 10FPS, а количество заиканий стало еще больше.

Следует отметить, что бенчмарк работает особенно интенсивно, поскольку его действие происходит на трассе Хаконе в ночное время с большим количеством окружающих огней. В последующей быстрой гонке Free Play на национальной трассе Grand Oak Raceway в пасмурную погоду. Здесь частота кадров была значительно выше, чем в бенчмарке. Однако некоторые заикания все равно раздражали, даже при отключенной трассировке лучей.

Портал Compusemble тоже не остался в стороне и выпустил ролик с тестами производительности игры, но на RTX 3080 Ti

Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября на ПК и XSX/S. В это же время игра появится в Game Pass. Те, кто оформит предзаказ на премиум-издание, смогут начать играть на пять дней раньше.