Wccftech: Производительность ПК-версии Forza Motorsport вызывает сильное разочарование

Прошло шесть лет с момента выхода последней игры Forza Motorsport. Ранее компания Turn 10 Studios из Редмонда придерживалась стабильного графика, выпуская новую часть каждые два года с момента дебюта серии в 2005 году на оригинальной консоли Xbox.
Затянувшаяся в три раза фаза разработки была обусловлена многими факторами. Безусловно, свою роль сыграл COVID, как и в случае с любой игрой, разрабатываемой в 2020 и 2021 годах. Однако Turn 10 также хотела переработать многие базовые аспекты Forza Motorsport, в первую очередь систему физического моделирования, которая была названа гораздо более реалистичной.
Будучи первой игрой Forza, выпущенной исключительно на консолях Xbox серии S|X (в дополнение к ПК), новая гоночная игра также получила совершенно новую версию движка ForzaTech.
В преддверии запуска разработчики заявили о значительных визуальных улучшениях, таких как объемный туман, рендеринг на основе физики (PBR), полностью процедурная система облаков, а также отражения в реальном времени с трассировкой лучей и окклюзия окружения (глобальное освещение появится в игре после запуска). На Xbox Series X игра предлагает три режима на выбор: Производительность (4K, 60 кадров в секунду), Производительность с трассировкой лучей (4K, трассировка лучей, 60 кадров в секунду) и Качество (4K, трассировка лучей, 30 кадров в секунду).
Однако в данном случае речь идет о версии для ПК. Turn 10 опубликовала официальные системные требования месяц назад, подтвердив наличие апскейлеров NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.2, а также DirectStorage от Microsoft.
Журналистам Wccftech удалось протестировать предрелизную сборку Forza Motorsport (обновленную последним патчем, вышедшим несколько часов назад) на ПК, который гораздо мощнее, чем идеальные требования, заявленные студией:
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- RTX 4090
- 32 ГБ DDR5
- Твердотельный накопитель WD_BLACK SN850 NvME
К сожалению, Forza Motorsport довольно плохо работает на такое конфигурации. Более того, при включенной на максимум трассировке лучей (полное отражение плюс окружающая окклюзия) он практически не воспроизводится, и даже NVIDIA DLSS в режиме Performance (апскейлинг до 4K с 1080p) не позволяет ему достичь 40 кадров в секунду, но и бенчмарк с полностью отключенной трассировкой лучей дал прирост всего в 10FPS, а количество заиканий стало еще больше.
Следует отметить, что бенчмарк работает особенно интенсивно, поскольку его действие происходит на трассе Хаконе в ночное время с большим количеством окружающих огней. В последующей быстрой гонке Free Play на национальной трассе Grand Oak Raceway в пасмурную погоду. Здесь частота кадров была значительно выше, чем в бенчмарке. Однако некоторые заикания все равно раздражали, даже при отключенной трассировке лучей.
Портал Compusemble тоже не остался в стороне и выпустил ролик с тестами производительности игры, но на RTX 3080 Ti
Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября на ПК и XSX/S. В это же время игра появится в Game Pass. Те, кто оформит предзаказ на премиум-издание, смогут начать играть на пять дней раньше.
Лол,а ценник задрать не забыли,даже у EA более-демократичная цена на WRC,а это EA.Будет на торрентах,может и качну,а так в очко идут.
Вот поэтому никаких предзаказов, уже обозрели в хлам.
Понятно забили болт на оптимизацию, FH5 хороший пример, графон не далеко шёл от 4 части но требования возросли в разы.
😥
Графон какой-то шакальный по сравнению с ACC, а требования улётные.
Ну что пк бояре, готовы покупать это?)
Можно попить в гей пассе
никогда такого не было, и вот опять...
Жесть, жесть, жесть😮😮😮😮
Xbox намного мощнее ПК. Как они играют на таком хламе на мизерном мониторе пусть даже и 4 к монитор, он маленький в него ничего не видно, даже машину не видно. В The crew Motorfest гараздо лучше детализация машин чем в Forza Motorsport. Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха. Ubisoft эталон качества игра строения. Xbox series X высшая мощность!
forza мелкософт, сыстемные требования windows 11 - 12 only
ПК-гейминг же.