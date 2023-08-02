Уже в этом году Gates of Hell получит дополнение с Западным фронтом

В скором времени в Gates of Hell разгорится новая битва. Студия Barbedwire Studios анонсировала дополнение «Освобождение», которое посвящено Западному фронту и позволит игрокам принять участие в судьбоносных сражениях Второй мировой войны.
Дополнение предлагает четыре сюжетные кампании, посвящённые героическим подвигам легендарных подразделений Западного фронта. Вы сможете возглавить 2-ю рейнджерскую и 3-ю танковую дивизию США в кампании «Освобождение» или испытать тяготы войны на стороне 3-й десантной и 116-й танковой дивизии Германии в кампании «Крепость Европы». Ваш путь будет пролегать от захвата Пуэнт-дю-Ок до танкового прорыва к Кельнскому собору.
В «Освобождении» вы найдёте новую фракцию США и обновлённую немецкую бронетехнику Западного фронта. Вас ждут более 150 видов транспорта, 500 моделей солдат, 50 типов оружия и уникальные юниты поддержки, такие как артиллерия залпового огня или легендарные грузовики из операции Red Ball Express.
Дополнение также будет включать в себя 20 мультиплеерных карт и 25 карт режима «Завоевание», посвящённых западному фронту, а также набор из более чем 500 западноевропейских ресурсов для редактора.
Кроме того, студия Barbedwire Studios обещает выпустить бесплатное Обновление контента 5 одновременно с «Освобождением». Это обновление добавит новых юнитов в базовую игру и улучшит графическое качество многих объектов игры.
Ниже представлен дебютный трейлер дополнения.
Также разработчики поделились скриншотами.
Страница с дополнением уже доступна в Steam.
Красиво, но ждать ещё до конца года, жаль, хочется уже сейчас опробовать