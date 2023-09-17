Клифф Блезински не принимает участия в создании фильма по мотивам Gears of War ©

Клифф Блезински (Cliff Bleszinski), оригинальный создатель серии Gears of War, не принимает участия в создании официального фильма от Netflix, о чем он сообщил в интервью ComingSoon. Однако он готов внести свой вклад, если его попросят.

Блезински также дал понять, что ему понравится идея пригласить Дэйва Батисту на роль Маркуса Феникса, главного героя первых частей серии, который ему очень понравился в его последних ролях, например, в "Стражах Галактики" и в "Бегущем по лезвию 2049".

Абсолютно нет. Никто со мной не связывался, и это странно..... Маркус похож на Брюса Уиллиса в фильме "Крепкий орешек": кажется, что все, к чему он прикасается, идет прахом. Раньше я говорил, что не хотел бы видеть в роли Маркуса профессионального рестлера. Но Батиста вышел из рестлинга и доказал свою универсальность в фильмах "Бегущий по лезвию 2049", "Стражи Галактики" и т.д. Он буквально косплеил его, надев броню в ролике, который он выложил в социальных сетях, и я полностью поддерживаю его кандидатуру, поскольку люди считают меня "отцом Gears". Больше всего на свете я хотел бы получить возможность стать консультантом фильма.

Клифф Блезински является автором первых трех частей серии Gears of War совместно с Epic Games. В настоящее время серия находится в руках The Coalition.