Новые ролики с демонстрацией мода на фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 удивляют своей правдоподобностью

Официальная поддержка ролевого экшена Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED завершилась в начале этого года. Игра больше не получит новых обновлений и контента, однако авторы модификаций теперь в полной мере могут проявить свое творчество. Энтузиастам больше не нужно беспокоиться о совместимости модов с новыми версиями игры, и сейчас они нацелены на создание самой фотореалистичной графики в игре. Стоит отметить, что полученные результаты действительно впечатляют.
С демонстрацией модов на реалистичную графику в Cyberpunk 2077 можно ознакомиться выше. В этом ролике автор использовал в игре несколько файлов с улучшенными текстурами, а также включил собственный мод на переработанное освещение и детализацию объектов. Полученные результаты в игре можно легко спутать с реальными фотографиями. Особенно реалистичными получаются транспорт и статичные объекты. Если бы не окружающие игровые персонажи, игру с модом было бы невозможно отличить от реального мира.
Как отмечает автор мода, файл находится еще в активной стадии разработки. Энтузиаст планирует доработать некоторые ошибки с освещением и переключиться на детализацию персонажей в игре. Для тех, кто желает лично ознакомиться с модификацией, её можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта.
Моц конечно топовый 👍👍
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/14162
Всё как и с модами ЖТА5 больше за счёт детализации модели реальной машины. Со стандартными низкополигональными мафынками такой трюк не прокатит. что там ещё в арсенале обмана зрения? Боке, блюр, сглаживание, ночные фонари и мокрый асфальт.
Не ну выглядит суперски, хотя в движении "чудо-реализм" уходит на второй план из-за небольшого мыла.
Это сделали специально, чтобы имитировать человеческий глаз.
человеческий глаз с -3
А мне кажется это сделано для оптимизации, так как будет лагать.