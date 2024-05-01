Новые ролики с демонстрацией мода на фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 удивляют своей правдоподобностью

Официальная поддержка ролевого экшена Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED завершилась в начале этого года. Игра больше не получит новых обновлений и контента, однако авторы модификаций теперь в полной мере могут проявить свое творчество. Энтузиастам больше не нужно беспокоиться о совместимости модов с новыми версиями игры, и сейчас они нацелены на создание самой фотореалистичной графики в игре. Стоит отметить, что полученные результаты действительно впечатляют.

С демонстрацией модов на реалистичную графику в Cyberpunk 2077 можно ознакомиться выше. В этом ролике автор использовал в игре несколько файлов с улучшенными текстурами, а также включил собственный мод на переработанное освещение и детализацию объектов. Полученные результаты в игре можно легко спутать с реальными фотографиями. Особенно реалистичными получаются транспорт и статичные объекты. Если бы не окружающие игровые персонажи, игру с модом было бы невозможно отличить от реального мира.

Как отмечает автор мода, файл находится еще в активной стадии разработки. Энтузиаст планирует доработать некоторые ошибки с освещением и переключиться на детализацию персонажей в игре. Для тех, кто желает лично ознакомиться с модификацией, её можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта.