Стратегия Stronghold: Definitive Edition получила новое сюжетное DLC и крупное контентное обновление

Появились хорошие новости для всех поклонников игры Stronghold. Как было недавно объявлено, студия Firefly выпустила очередное дополнение для ремастера культовой стратегии в реальном времени. Valley of the Wolf - именно так оно называется — представляет собой дополнительный контент, завершающий сюжетную кампанию, начатую в дополнении Bay of Pigs. DLC можно приобрести в Steam по цене 112 рублей.

Вместе с расширением разработчики из Firefly выпустили обновление. Разработчики позаботились о том, чтобы включить в геймплей игры под названием Castle Trail целых четыре крепости из Польши. Кроме того, нашлось место для нескольких крепостей из Германии, Франции и Испании.

Однако это еще не все. Обновление включает в себя новые карты для многопользовательской игры, режимы свободной постройки и осады, а также семь новых миссий.

Кроме того, в обновлении исправлен ряд ошибок. Среди прочего разработчики исправили

проблему с доступностью инженеров во всех миссиях Bay of Pigs;

эксплойт, позволявший игрокам создавать дубликаты инженеров при объединении в группы;

ошибка, из-за которой армии исчезали на пользовательских картах;

глюк, из-за которого вторжения происходили волнами, а не все сразу;

непоследовательное расположение торговых товаров.

С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.