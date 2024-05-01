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Stronghold 21.10.2001
Стратегия, RTS, Строительство, Средневековье
9.1 654 оценки

Стратегия Stronghold: Definitive Edition получила новое сюжетное DLC и крупное контентное обновление

butcher69
Новости

Появились хорошие новости для всех поклонников игры Stronghold. Как было недавно объявлено, студия Firefly выпустила очередное дополнение для ремастера культовой стратегии в реальном времени. Valley of the Wolf - именно так оно называется — представляет собой дополнительный контент, завершающий сюжетную кампанию, начатую в дополнении Bay of Pigs. DLC можно приобрести в Steam по цене 112 рублей.

Вместе с расширением разработчики из Firefly выпустили обновление. Разработчики позаботились о том, чтобы включить в геймплей игры под названием Castle Trail целых четыре крепости из Польши. Кроме того, нашлось место для нескольких крепостей из Германии, Франции и Испании.

Однако это еще не все. Обновление включает в себя новые карты для многопользовательской игры, режимы свободной постройки и осады, а также семь новых миссий.

Кроме того, в обновлении исправлен ряд ошибок. Среди прочего разработчики исправили

  • проблему с доступностью инженеров во всех миссиях Bay of Pigs;
  • эксплойт, позволявший игрокам создавать дубликаты инженеров при объединении в группы;
  • ошибка, из-за которой армии исчезали на пользовательских картах;
  • глюк, из-за которого вторжения происходили волнами, а не все сразу;
  • непоследовательное расположение торговых товаров.

С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

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