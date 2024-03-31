Ремастер ролевой игры с открытым миром Geneforge 2: Infestation вышел в Steam

Разработчик инди-игр из Сиэтла (Вашингтон, США) Spiderweb Software сообщили, что ремастер их CRPG с открытым миром Geneforge 2: Infestation стал доступен для ПК (Windows и MAC) в Steam, а в ближайшем будущем появится версия для iPad.

Полный ремастер оригинальной культовой классической игры Geneforge 2, Infestation расширяет возможности своего предшественника новыми сюжетными линиями, квестами, приключениями и обновленным пользовательским интерфейсом, сохраняя при этом характерный игровой процесс и свободу, которые сделали серию успешной.

В Geneforge 2 – Infestation игроки берут на себя роль Создателей, чрезвычайно могущественных волшебников, которые создают жизнь, чтобы служить им и сражаться за них. Однако среди некогда преданных творений Шейперов вспыхнуло восстание. Попав в ловушку хаоса, вы внезапно получаете возможность решать будущее мира.

Geneforge 2 – Infestation будет включать в себя более 50 часов игрового процесса, множество различных концовок и широкие возможности повторного прохождения. На протяжении всего путешествия вы также сможете принять уникальный стиль игры, который полностью отражает личность вашего персонажа. Пробивайтесь по сюжету с помощью клинков, ракет или магии. Создайте свою собственную армию монстров-мутантов или прибегните к хитрости, дипломатии и скрытности, чтобы разрешить кризис, не пролив ни капли крови. Но помните: каждый выбор имеет свои последствия.