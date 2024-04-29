Моды с откатом nextgen-обновления для Fallout 4 стали самыми популярными на Nexusmods за последние дни

25 апреля компания Bethesda выпустила новое обновление для Fallout 4. Обновление на консолях привнесло дополнительные режимы качества, при этом в случае с PC-версией обновление не привнесло почти никаких улучшений, зато создало игрокам уйму проблем: с новым патчем перестал работать Script Extender, что привело к отказу в работе массы модификаций, а так же к переносу ожидаемой масштабной модификации Fallout: London.
Однако среди моддеров быстро нашлись те, кто решил помочь пользователям исправить проблему, которую им на ровном месте создали разработчики: модификации Skip Next-Gen Update и Fallout 4 Downgrader стали самыми популярными за прошедшие дни на площадке с модификациями - количество их загрузок составило 17 и 18 тысяч соответственно.
Модификации позволяют обмануть Steam, убедив магазин, будто патч уже установлен, тем самым игроки могут спокойно продолжать играть в старую стабильную версию игры. Создатель Fallout 4 Downgrader недавно обновил модификацию - теперь она работает с русской версией игры.
10 лет готовили обновление от которого откажутся игроки.
С Фоллычем 3 так же было
Да и на Скайрим тоже
Да его никто и не просил. Просто захотели хайпануть вместе с сериалом
Складывается впечатление, что для этого Беседка и выпускает эти обновления, старинные баги они не правят, зато периодически выпускают какую-то обнову которую никто не просил и которая ломает запуск модов.
А зачем Лондон переносить? Выпустили бы на предыдущую версию, а не цеплялись за любой повод для отмазок и переносов
Эх Беседка и подход - "Ломай то, что не просили трогать, выпускай сломанным то, что просят выпустить работающим.".
Не удивительно, я три часа страдал, пытаясь хоть как-то привести моды в порядок, потом откатил и мои 250+ модов заработали.
В руки насрать таким "обновлятелям"