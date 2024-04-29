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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 938 оценок

Тодд Говард: дополнение Shattered Space для Starfield выйдет этой осенью

AceTheKing
Новости

Тодд Говард, геймдиректор Starfield, сообщил о том, что выход первого крупного дополнения для игры, Shattered Space, состоится осенью текущего года.

Кроме того, Тодд Говард рассказал о том, что уже в начале мая разработчики поделятся подробностями следующего обновления для игры - в нем разработчики улучшат механику строительства кораблей. В будущем студия планирует выпустить крупные обновления для игры, в которых появятся карты городов и некие графические режимы, о которых просили игроки на Xbox.

Так же студия продолжает работать над инструментарием для создания модов - сейчас проходит его закрытое тестирование, однако студия пока что не может назвать его дату выхода.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Destroited

Мертворожденная игра уже ничего от неё не жду и обновления с инструментарием её не спасут.

6
CleverJishnu

Ничего не ждёшь, а сам заходишь на новости по этой игре и читаешь их? Да даже коменты оставляешь, тратя своё время? Прикольно.

0
Nodas

Да нет спасет, будет долгоиграющей игрой, как когда-то про фолыч 4 гнали, и что ? До сих пор куча людей играет

2
вупсич пупсич Nodas

Фаллаут 4 спасло то, что сейчас одно дерьмо выходит. На выходе 4 фол смешали с мочой как старфилд, потому что в то время было во что играть.

-1
Беркут Слеер
Так же студия продолжает работать над инструментарием для создания модов - сейчас проходит его закрытое тестирование, однако студия пока что не может назвать его дату выхода.

Не "Так же", а в первую очередь надо это сделать. Остальное и без них допилят, и гораздо быстрей.

1
TexnoPro

Тод, не пинай мертвеца! Имей совесть!

1
JustA_NiceGuy

А где осень, там и зима.

0
Niko71790

щас копеек за сериал отсыплют, выпустит
вертится этот Тодд, как уж на сковородке

0
AndralStormborn

Почему на Скайрим и Ф4 инструмент для моддинга быстро выходил, а тут что за проблемы?

Мододелы бы многое сами поправили

0
Юрец Одесса

Наверно не хотят что бы это так и было.

Мододелы бы многое сами поправили

Типа сами могут что то. Ну оказалось что беседка как всегда.

0
Oscilograf

Ну посмотрим чо они там наваяют. Пока интереса к игре нет, вернулся к фол 4 с модами.

0
wdymBro

Конечно выйдет, это же не мультиплеер киберпука, лол. 😁

-2