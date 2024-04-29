Тодд Говард: дополнение Shattered Space для Starfield выйдет этой осенью

Тодд Говард, геймдиректор Starfield, сообщил о том, что выход первого крупного дополнения для игры, Shattered Space, состоится осенью текущего года.
Кроме того, Тодд Говард рассказал о том, что уже в начале мая разработчики поделятся подробностями следующего обновления для игры - в нем разработчики улучшат механику строительства кораблей. В будущем студия планирует выпустить крупные обновления для игры, в которых появятся карты городов и некие графические режимы, о которых просили игроки на Xbox.
Так же студия продолжает работать над инструментарием для создания модов - сейчас проходит его закрытое тестирование, однако студия пока что не может назвать его дату выхода.
Мертворожденная игра уже ничего от неё не жду и обновления с инструментарием её не спасут.
Ничего не ждёшь, а сам заходишь на новости по этой игре и читаешь их? Да даже коменты оставляешь, тратя своё время? Прикольно.
Да нет спасет, будет долгоиграющей игрой, как когда-то про фолыч 4 гнали, и что ? До сих пор куча людей играет
Фаллаут 4 спасло то, что сейчас одно дерьмо выходит. На выходе 4 фол смешали с мочой как старфилд, потому что в то время было во что играть.
Не "Так же", а в первую очередь надо это сделать. Остальное и без них допилят, и гораздо быстрей.
Тод, не пинай мертвеца! Имей совесть!
А где осень, там и зима.
щас копеек за сериал отсыплют, выпустит
вертится этот Тодд, как уж на сковородке
Почему на Скайрим и Ф4 инструмент для моддинга быстро выходил, а тут что за проблемы?
Мододелы бы многое сами поправили
Наверно не хотят что бы это так и было.
Типа сами могут что то. Ну оказалось что беседка как всегда.
Ну посмотрим чо они там наваяют. Пока интереса к игре нет, вернулся к фол 4 с модами.
Конечно выйдет, это же не мультиплеер киберпука, лол. 😁