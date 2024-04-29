Глобальную историческую стратегию Imperator: Rome оживили, благодаря масштабному юбилейному патчу 2.0.4

Порой игры, которые на релизе были в плачевном состоянии и позабылись частью аудитории, чудесным образом оживают спустя много месяцев. Именно так и произошло с масштабной стратегией Imperator: Rome. Юбилейный патч, приуроченный к 5-летию проекта (25 апреля случилось событие), вступил в открытую бета-версию ровно год назад, но по техническим причинам релиз отложили.

Мотивировать на доработку разработчиков смог так называемый День Императора - священный день, когда принято почитать главного бога римского пантеона, Юпитера, и приносить ему жертвы (помимо этого, 15 марта 44 года до н.э. случилось успешное покушение Брута и других заговорщиков на Гая Юлия Цезаря). Дабы почтить Юпитера и Цезаря, фанаты стратегии Imperator: Rome решили устроить 15 и 16 марта День Императора. Они призывали зайти в игру, играть, вести или смотреть по ней трансляции. Подобная инициатива проводилась ещё 17 февраля, поэтому пиковая аудитория значительно возросла.

Далее создатели стали активно продвигать стратегию, благодаря распродаже и демонстрации известного среди фанатов мода Imperator: Invictus. Итог был предсказуем: в марте удалось достичь отметки в 2735 игроков, чего не было аж с 2021 года!

Всплеск активности побудил сделать работу до конца, дабы продемонстрировать признательность стратегическому сообществу. В результате совместных действий с мододелами получилось исправить 158 ошибок, улучшить производительность, внести 25 новых инструментов для моддинга, а также дать возможность зарабатывать достижения во время игры в моды.