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Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 224 оценки

Авторы Genshin Impact напомнили о своем участие на gamescom 2023

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butcher69
Новости

Компания HoYoverse, разработчик таких хитовых гача-игр, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустили короткий рекламный ролик, посвящённый грядущему показу на выставке gamescom 2023. Это лайв-экшен ролик, где толпа фанатов со всего мира собирается в группу и бежит на мероприятия, держа в руках флаеры любимой игры.

Ужас Бури рассекает крыльями небо над Кёльном, gamescom 2023 готовится к открытию! Путешественники со всего мира встретятся в немецком городе Кёльне, чтобы вместе открыть чудеса Genshin Impact.

С 23 по 27 августа компания HoYoverse проведет живые выступления на сцене, оффлайн-конкурсы, распродажи товаров и практическое знакомство с играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а также со с грядущей игрой Zenless Zone Zero.

-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AlexVurhis

а что они там делать собрались? глупо будет, если они с анонсом 4.0 туда поедут. либо они уже готовят почву для продолжения.

0
KR00SHA

1.3 для стар рейла, ZZZ мб заанонсят збт, для импакта тоже что либо покажут наверно.

2
AlexVurhis KR00SHA

если бы по другим играм какие-то анонсы были, то тогда не ясно, почему видео находится на канале по Геншину

2
TheLokich

Они еще и снова своих фанатиков подкупят гемами и попытаються хайпнуть.

-1
Кей Овальд

Ну, Zenless Zone Zero, это победа. :)))

0