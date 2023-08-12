Авторы Genshin Impact напомнили о своем участие на gamescom 2023 ©

Компания HoYoverse, разработчик таких хитовых гача-игр, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустили короткий рекламный ролик, посвящённый грядущему показу на выставке gamescom 2023. Это лайв-экшен ролик, где толпа фанатов со всего мира собирается в группу и бежит на мероприятия, держа в руках флаеры любимой игры.

Ужас Бури рассекает крыльями небо над Кёльном, gamescom 2023 готовится к открытию! Путешественники со всего мира встретятся в немецком городе Кёльне, чтобы вместе открыть чудеса Genshin Impact.

С 23 по 27 августа компания HoYoverse проведет живые выступления на сцене, оффлайн-конкурсы, распродажи товаров и практическое знакомство с играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а также со с грядущей игрой Zenless Zone Zero.