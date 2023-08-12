Авторы Genshin Impact напомнили о своем участие на gamescom 2023

Компания HoYoverse, разработчик таких хитовых гача-игр, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустили короткий рекламный ролик, посвящённый грядущему показу на выставке gamescom 2023. Это лайв-экшен ролик, где толпа фанатов со всего мира собирается в группу и бежит на мероприятия, держа в руках флаеры любимой игры.
Ужас Бури рассекает крыльями небо над Кёльном, gamescom 2023 готовится к открытию! Путешественники со всего мира встретятся в немецком городе Кёльне, чтобы вместе открыть чудеса Genshin Impact.
С 23 по 27 августа компания HoYoverse проведет живые выступления на сцене, оффлайн-конкурсы, распродажи товаров и практическое знакомство с играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а также со с грядущей игрой Zenless Zone Zero.
а что они там делать собрались? глупо будет, если они с анонсом 4.0 туда поедут. либо они уже готовят почву для продолжения.
1.3 для стар рейла, ZZZ мб заанонсят збт, для импакта тоже что либо покажут наверно.
если бы по другим играм какие-то анонсы были, то тогда не ясно, почему видео находится на канале по Геншину
Они еще и снова своих фанатиков подкупят гемами и попытаються хайпнуть.
Ну, Zenless Zone Zero, это победа. :)))