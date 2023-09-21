Авторы Genshin Impact представили трейлер нового персонажа ©

Разработчики Genshin Impact представили трейлер нового персонажа, который будет введен в обновлении 4.1. Этим персонажем станет Нёвиллет — высший судья Фонтейна и поклонник театральных постановок.

Нёвиллет - персонаж пятизвездочной редкости, вооруженный катализатором и обладающий силой элемента гидро. Его усиленная атака способна создавать Яростное кольцо воды, которое причиняет урон врагам на обширной площади.

Обновление 4.1 для Genshin Impact ожидается 27 сентября 2023 года. В дополнение к появлению Нёвиллета, игроки смогут встретить еще одного нового персонажа, Ризли, а также исследовать новые локации в Фонтейне, добавленные разработчиками.