Авторы Genshin Impact представили трейлер нового персонажа

Разработчики Genshin Impact представили трейлер нового персонажа, который будет введен в обновлении 4.1. Этим персонажем станет Нёвиллет — высший судья Фонтейна и поклонник театральных постановок.
Нёвиллет - персонаж пятизвездочной редкости, вооруженный катализатором и обладающий силой элемента гидро. Его усиленная атака способна создавать Яростное кольцо воды, которое причиняет урон врагам на обширной площади.
Обновление 4.1 для Genshin Impact ожидается 27 сентября 2023 года. В дополнение к появлению Нёвиллета, игроки смогут встретить еще одного нового персонажа, Ризли, а также исследовать новые локации в Фонтейне, добавленные разработчиками.
Мб спойлер хз. Он что дракон или это фанатская теория?
Гидро дракон из нового поколения, как Двалин и Аждаха
Нового поколения драконов? Есть стихийные драконы, те кто изначально живут в Тейвате, и драконы бездны, как Дурин и Элинас.
Двалин друг Венти, Аджаха тоже друг своего архонта но он запечатан из-за того что подвергся эрозии. Инадзума без понятия что с их драконом... Апеп- личная цундере Нахиды. И Невилет - дракон-судья (няня) всего Фонтэйна.
Так же судя по оговоркам нахиды и некоторым деталям лора из книжек, драконы тесно связаны с артериями земли и состояние дракона отражается на артериях земли, как и состояние самих артерий на дракона. Так же Артерии имеют свойство очищаться, очищение происходит так же при смени владык (драконов элемента или региона - кому как удобно).
П.С. - Оробаси НЕ дракон, он такой же архонт или же бог как и Осиал. Поэтому что с драконом Инадзумы хрен его знает, но если судить по состоянию артерий земли региона и вообще что там творится на островах с элементом, я думаю что Инадзумский дракон либо сильно болен либо сдох или при смерти. Потому что у них какая то ахинея.
Ещё есть теория что Эи может быть драконом потому что её эмоции и ментальное состояние действуют на климат всей инадзумы. - что доказывает Двалин во время своего безумия из-за порченной крови, Невилет во время сожалении по невино-осуждённому.