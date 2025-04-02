Энергия игры на презентации UGREEN x Genshin Impact в Москве

Магазин DrHead на Хлебозаводе стал настоящим центром праздника для поклонников Genshin Impact и любителей технологий. В этот день пространство наполнилось радостью и азартом, вспышками фотокамер и яркими косплей-костюмами более 2000 фанатов, объединённых страстью к игре и качественным гаджетам.

С первых минут мероприятия гости погружались в атмосферу Genshin Impact. Знакомые персонажи, ожившие в косплей-образах, тематические фотозоны и яркие положительные эмоции создавали уникальную атмосферу. Участники пришли не только насладиться косплеем, но и познакомиться с эксклюзивной коллаборацией UGREEN x Genshin Impact, принять участие в увлекательном квесте.

Квест включал в себя этапы, связанные с семью стихиями мира Тейвата: Анемо, Гео, Электро, Дендро, Гидро, Пиро и Крио. На каждом этапе участники демонстрировали свои знания об игре и её персонажах, получая отметки на специальной карте. Собрав «сокровища», они доходили до финала, где их ждали призы – уникальные мерчи и гаджеты, вдохновлённые миром Genshin Impact.

Одним из самых ожидаемых моментов стала распаковка бокса с продукцией UGREEN x Genshin Impact. Стример AxeSay открывал и демонстрировал содержимое бокса, вызывая бурю эмоций и восторга у гостей. Этот процесс создал вокруг стенда атмосферу азарта и вовлечённости.

Коллекция UGREEN x Genshin Impact была создана с вниманием к деталям и потребностям игроков. В линейку вошли:

UGREEN Nexode Power Bank версия Genshin Impact – портативный аккумулятор с быстрой зарядкой 100 Вт и стильным TFT-дисплеем.

UGREEN Nexode зарядное устройство версия Genshin Impact – компактное зарядное устройство мощностью 65 Вт с двумя портами USB-C и одним USB-A.

UGREEN MagFlow беспроводное зарядное устройство версия Genshin Impact – универсальное беспроводное зарядное устройство с магнитной подставкой.

UGREEN кабель USB-C на USB-C версия Genshin Impact – усиленный кабель с нейлоновой оплёткой и силиконовым держателем в стиле Genshin Impact.

Каждый аксессуар не только гармонично вписывался в эстетику игры, но и демонстрировал продуманность, удобство и высокую мощность – качества, важные для современных геймеров и путешественников.

Презентация в DrHead показала, что технологии и игровая культура идут рука об руку. Это было не просто знакомство с новыми устройствами, а живое и вдохновляющее событие.

Коллекция устройств UGREEN x Genshin Impact уже доступна в DrHead и онлайн-магазинах. Для тех, кто не успел посетить мероприятие, есть возможность окунуться в мир Тейвата через эти эксклюзивные аксессуары – зарядив не только свои гаджеты, но и эмоции!