Мрачную предысторию Арлекино из Genshin Impact показали в специальном анимационном ролике

В конце апреля состоится выход очередного обновления для популярной игры Genshin Impact. Проект будет переведен на версию 4.6, где игроков ждет продолжение основной истории, дополнительная область и новая героиня по имени Арлекино. Добавление этой девушки многие фанаты ждали уже давно, и поклонникам будет приятно узнать, что её мрачную предысторию показали в специальном анимационном ролике. Разработчики из miHoYo фактически представили короткометражку, посвященную истории Арлекино, четвертой из Предвестников Фатуи.

Разработчики Genshin Impact и раньше радовали фанатов зрелищными трейлерами и эффектными анимационными роликами. Однако предыстория Арлекино заметно отличается от прошлых работ. В этом видео на протяжении 7 минут показывают взросление героини и переломный момент, который определил её характер и дальнейшую роль в глобальном сюжете игры.

Поиграть за Арлекино в Genshin Impact можно будет уже на следующей неделе. Героиня будет добавлена в игру вместе с релизом обновления 4.6, выход которого запланирован на 26 апреля для ПК и других платформ.