Новый трейлер Genshin Impact посвятили кошкодевочке Шилонен

Разработчики Genshin Impact представили сюжетный трейлер нового героя — Шилонен, кошкодевочки, которая также является специалистом по ковке. В анимационной короткометражке показаны основные черты её профессии, хотя в бою Шилонен использует не только традиционные ковочные инструменты, но и светящиеся ролики и диджейский пульт.

В трейлере Шилонен представлена с молотом, отражающим её навыки в ковке древних имён. Она является гео-персонажем с 5-звёздочной редкостью и владеет одноручным оружием. Её атаки снижают сопротивление врагов и наносят гео-урон, как по одиночным целям, так и по площади.

Обновление 5.1 с Шилонен выйдет 9 октября 2024 года.