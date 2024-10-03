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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 669 оценок

Новый трейлер Genshin Impact посвятили кошкодевочке Шилонен

butcher69

Разработчики Genshin Impact представили сюжетный трейлер нового героя — Шилонен, кошкодевочки, которая также является специалистом по ковке. В анимационной короткометражке показаны основные черты её профессии, хотя в бою Шилонен использует не только традиционные ковочные инструменты, но и светящиеся ролики и диджейский пульт.

В трейлере Шилонен представлена с молотом, отражающим её навыки в ковке древних имён. Она является гео-персонажем с 5-звёздочной редкостью и владеет одноручным оружием. Её атаки снижают сопротивление врагов и наносят гео-урон, как по одиночным целям, так и по площади.

Обновление 5.1 с Шилонен выйдет 9 октября 2024 года.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
shurasick876

Партия гордится вами! Добавить второй миска рис!

0
FairUlu

Когда-нибудь надо сыграть в эту игру. Или в другую подобную. Но когда... В любом случае, интересно.

0
JustA_NiceGuy

Не нужно. Эти игры высосут из тебя всё время. Они заразны.

0
LeVoNDeM

Скачал пару дней назад, побегал, вроде и прикольно, а вроде на первых этапах скучно и по-детски. Посмотрим, что дальше будет.

0
FairUlu LeVoNDeM

Меня интересует (визуал устраивает) сам процесс игры, удобно ли применять способности, уклоняться от атак. Даже если прокачка долгая, но это не мешает побеждать, прилагая среднее усилие, то и еще одну звездочку в оценку добавить можно.

0
LeVoNDeM FairUlu

Опять же, я только начал играть(герои до 20 ур прокачаны, 10 уровень приключений). Не скажу что будет дальше, но на старте все очень казуально. Имеем по факту всего две способности - на E атака своей стихией с кулдауном в несколько сек., ульта на Q, ну и просто удар ЛКМ, уворот ПКМ, и ВСЁ. Ни в какое сравнение с пианино из способностей того же WoW. Поэтому пока скучно.

0
WittyOrvilleton LeVoNDeM
Не скажу что будет дальше, но на старте все очень казуально.

Я тебе скажу. Дальше будет тоже самое казуальное дермыще, только биомы с врагами будут меняться.

0
Беркут Слеер

Динамично, физика на уровне, история новая -- для новичков потянет, а старожилов уже вряд ли, что в игре удивит.

0
Madiark

Лучше бы добавили членодевку

-3
Ryan-Kuper Begemot

Так она уже промеж твоих булок

0