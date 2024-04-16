Создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail оценили в 23 млрд долларов

Китайская компания miHoYo, прославившаяся выпуском игр Genshin Impact и Honkai: Star Rail, заняла 12-е место в ежегодном рейтинге Global Unicorn Index. После публикации обновленной версии списка стало известно, что эксперты оценили ее в 23 млрд долларов.

12-я в мировом топе и первая среди частных игровых компаний – больше miHoYo среди подобных не стоит никто. Важно отметить и то, что китайская компания всего за год поднялась со 103-й строчки до 12-й, прибавив в цене почти 16 млрд долларов.

ТОП-3 рейтинга Global Unicorn Index составили фирмы ByteDance, SpaceX и OpenAI. А в самом рейтинге в целом нет ни одной компании, основанной ранее 2000 года.

miHoYo была основана группой друзей-студентов. История этого стартапа считается фееричной. Помимо Honkai: Star Rail и Genshin Impact компания работает также над игрой Zenless Zone Zero.