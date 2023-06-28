DON'T NOD и Meridiem Games анонсировали специальное коробочное издание Gerda: A Flame in Winter для Nintendo Switch ©

Компания Meridiem Games объявила о новом издательском соглашении о выпуске специального коробочного издания захватывающей сюжетной ролевой игры Gerda: A Flame In Winter для Nintendo Switch. Изданное DON’T NOD и разработанное Bird Island (ранее известное как PortaPlay), коробочное издание Resistance Edition будет опубликовано и распространено Meridiem Games в европейских розничных магазинах этой осенью.

Коробочное издание Gerda: A Flame in Winter будет доступно со специально разработанным конвертом и будет содержать две уникальные художественные открытки и эксклюзивную закладку.

Февраль 1945 года. Война почти закончилась, но ваша битва вот-вот начнется. Вы играете за Герду Ларсен, молодую медсестру, которая разрывается между своей общиной и отчаянным стремлением спасти своего мужа Андерса. Многие другие жизни будут зависеть от ваших решений.

Путешествие Герды будет включать в себя моральные дилеммы, трудные разговоры и щекотливые ситуации. Это опасный мир, и вы должны помочь ей адаптироваться к нему своим выбором, который всегда имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.