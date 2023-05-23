Gerda: A Flame in Winter получила новый DLC Liva's Story ©

DON’T NOD и Bird Island (ранее PortaPlay) анонсированы и выпустили Liva’s Story, DLC для Gerda: A Flame in Winter 2022 года. С этим DLC также поставляется новое издание Modstand Bundle, которое включает в себя как основную игру Gerda: A Flame in Winter, так и DLC Liva’s Story. И основная игра, и комплект доступны на Nintendo Switch и в Steam.

Набор Modstand Bundle был создан, чтобы продемонстрировать опыт двух очень разных женщин во время Второй мировой войны и рассказать истории двух типов: о Герде и Ливе. Герда вела спокойную жизнь медсестры, и ее подтолкнул к участию в Сопротивлении арест гестапо ее мужа Андерса. Она сострадательна и старается избегать конфликтов, где это возможно. С другой стороны, Лива некоторое время была членом Сопротивления. После неудачной миссии ее команда перегруппировывается в Тинглеве, где ей придется встать и вести их к следующему бою.

Liva’s Story предлагает игрокам альтернативный взгляд на войну глазами другой женщины, лидера сопротивления. Отчаявшаяся и обескураженная после неудачной миссии, команда Ливы должна перегруппироваться, подлатать и снова нанести удар по врагу, используя саботаж, проникновение, шпионаж и даже убийства. В отличие от эмпатического подхода Герды, Лива не боится насилия и часто балансирует на тонкой грани между справедливостью и местью. Игрокам придется тщательно сбалансировать ее ярость по отношению к врагу, долг по отношению к ее миссии и стране и заботу о ее товарищах по команде.

События Liva’s Story происходят за несколько недель до ареста Андерса и начала путешествия Герды, чтобы спасти его. Каждая история представляет собой отдельное повествование, и каждая из них проливает свет на другую, поэтому игроки могут проходить их в любом порядке.

Чтобы отпраздновать запуск Liva’s Story и Modstand Bundle, сегодня в Steam доступна бесплатная демоверсия Gerda: A Flame in Winter (не включая загружаемый контент).