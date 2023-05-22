Разработчики Life is Strange и Vampyr тизерят важный анонс ©

Французские разработчики из студии Don’t Nod (ранее Dontnod Entertainment), который подарили игровому сообществ серию Life is Strange и экшен Vampyr, в скором времени могут представить свой новый проект. На официальной страничке студии в социальных сетях появилось зашифрованное послание. Внимательные геймеры уже успели подобрать шифр и узнать содержимое этого сообщения: судя по всему, Don’t Nod готовится к важному анонсу.

Как говорится в сообщении от Don’t Nod, 23 мая состоится некое важное событие. Очевидно, разработчики намекают на игровой анонс, который состоится уже завтра.

Вместе с шифром разработчики оставили несколько дополнительных подсказок, ведущие к сюжетному приключению Gerda: A Flame in Winter. Адвенчура вышла еще в сентябре прошлого года на ПК и Nintendo Switch. Вероятнее всего, следующей анонс от Don’t Nod будет связан именно с этим проектом.

Предположительно, 23 мая будет представлено сюжетное дополнение для Gerda: A Flame in Winter или состоится анонс игры для других платформ.