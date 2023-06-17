Чад Стахелски приступил к активной работе над "самым анти-самурайским фильмом о самураях" по мотивам Ghost of Tsushima ©

Ghost of Tsushima затрагивает вопросы морали самурая, и это не осталось незамеченным Чадом Стахелски, режиссером предстоящей экранизации. Он рассказал больше о фильме "Призрак Цусимы" и сказал, что это будет "самый анти-самурайский фильм о самураях".

Стахелски рассказал о фильме журналистам. Он сказал, что команда находится "в активной работе" над фильмом, а затем рассказал, как они пытаются точно представить игру в другой форме.

"История игры о Джин Сакаи, и это, я бы сказал, "самый анти-самурайский фильм о самураях" из-за сюжетных линий и тем", - сказал Стахелски. "Путешествие, через которое проходит Джин Сакаи, его переход или выбор того, кем стать, и кем он должен стать для людей, и чем он связан традициями самурая, так интересен для меня. История и герои этой истории — это то, что я не хочу потерять ни в коем случае".

Стахелски сказал нечто подобное в марте, но эта новая цитата немного более прямая, экстремальная и подробная.

Стахелски также вновь затронул тему визуального оформления игры Sucker Punch Production и того, как команда пытается понять, как вложить фирменные черты игры в фильм "Призрак Цусимы".

"Я хочу сохранить визуальную составляющую", - продолжил Стахелски. "Просто как мне упаковать столько информации в фильм, который можно использовать в других фильмах или телевизионном проекте? Фокус не в том, "есть ли у нас отличный материал?". Мы знаем, что у нас отличный материал. А в том, как сделать его ощутимым на любой платформе, как сделать из него отличный двух- или двух с половинойчасовой фильм, который будет приносить удовлетворение и оставит возможность для дальнейшего развития? Как взять столько замечательного материала и сделать его доступным для просмотра - вот настоящий вызов".