Готовится анонс ПК-версии или сиквела Ghost of Tsushima? Продакт-менеджер PlayStation посетил Sucker Punch ©

Продакт-менеджер PlayStation Тосимаса Аоки поделился на своем аккаунте X фотографией, на которой он позирует рядом со статуей Джина Сакаи, главного героя Ghost of Tsushima. Может ли это означать, что скоро будут новости о ПК-версии или сиквеле?

Как вы можете увидеть вот здесь, статуя Джина Сакаи из Ghost of Tsushima была подарена Sucker Punch компанией PlayStation по случаю выхода режиссерской версии игры. В твите Sucker Punch подтверждается, что статуя находится в офисе, а фон фотографий совпадает со снимком, сделанным Аоки.

В обязанности Аоки, как продакт-менеджер, несомненно, входит посещение различных команд разработчиков с целью отслеживания прогресса, поэтому нет ничего "подозрительного" в том, что он посетил команду, но интересно, что он решил "прорекламировать" это в социальных сетях.

Как мы уже сообщали, недавно появились слухи о том, что PlayStation собирается провести State of Play. Учитывая, что Sucker Punch уже несколько лет трудится над своим новым проектом, который все считают Ghost of Tsushima 2, было бы совсем не странно, если бы компания была готова показать первый трейлер игры. И заодно анонсировать выход первой части на ПК.

Не стоит забывать и о том, что на данный момент мы не имеем точного списка грядущих игр для PlayStation после Marvel's Spider-Man 2, и Sony Interactive Entertainment пора бы представить что-то, чтобы "успокоить" общественность. Поэтому присутствие Аоки в Sucker Punch может быть показателем последней "проверки" перед State of Play.