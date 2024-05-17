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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 954 оценки

Графику Ghost of Tsushima сравнили на ПК и PlayStation 5

butcher69
Новости

В сети появились новые видеоролики сравнения графики Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК и PlayStation 5.

Сравнения, подготовленные Cycu1 и Terra Ware, показывают, что версии для ПК и PlayStation 5 не слишком отличаются друг от друга, не считая более высокого разрешения, возможного на ПК, которое позволяет получить более четкое и резкое изображение. Тем не менее версия для ПК выглядит лучше консольной благодаря более качественным теням, объемному туману и окружающему затенению (ambient occlusion).

Если вы хотите проверить, как Ghost of Tsushima: Director's Cut работает на RTX 3080, 4060, 4070 и 4080, вы можете посмотреть видео ниже, предоставленное MxBenchmarkPC.

Ghost of Tsushima: Director's Cut уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.

10
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

ПК рулит.

11
LORD MICHAEL

Само собой, если железо мощнее чем на плойке

2
1barac9U7ada7 LORD MICHAEL

Я просто высказал СВОЁ скромное мнение)

0
Александр Мотошвили

немного другое освещение ( и на ПК мне больше нравиться) + более детализированная периферия

4
BoT_TaK_BoT

rtx4080 - 115к и выше, а это только 1 компонент всего компа. пс5 - 45-50к и это готовое устройство. какой смысл сравнивать если вещи находятся в совершенно разных ценовых категориях?

4
-zotik-

Смысл в самом сравнивании.

1
PuaJl4eJl

Я за 93к брал доволен как слон и деле не в цене и не на сколько дороже стоит комп в отличие от плойки,а в политике Sony сейчас к своей консоли и к экзам.

0
No more drugs

Вот и я о том же. Любая из указанных вк дороже плойки. Плюс нужен камень, память, блок и тд. Бессмысленное сравнение.

-1
stalker0072008

А потом 8к гейминг на плойке перевесит все эти "всего-лишь 45-50к"

0
BoT_TaK_BoT stalker0072008

вторичка позволяет играть либо совсем за бесплатно, либо за очень дешево

0
J Jonah Jameson

В моменте с костром прям видно мыло на кинцоле 5

-1
AlexLex

Что за времена пошли, это же игра, на хрена тут меряться железками, и там и там не плохо смотрится и играется...
Везде одни зануды)))

1
Да не важно

с ролика можно понять что на ПС5 просто фильтр стоить Пелены и не такие яркие краски.

-2
PuaJl4eJl

На плойке бесплатно добавили режим Legend,какая щедрость)

-4
Yoshemitsu

Игра как бы полтора года висит в бесплатных играх по подписке. Так что да, щедрость.

0
PuaJl4eJl Yoshemitsu

Подписка немыслимых бабок стоит,развод лохов,лично мне она на фиг не сдалась,играю на ПК,покупал только экзы PS4 на релизе)

На ПК - на пиратке,этот режим не в каком виде не может работать,так что щедрость)

ПК сейчас в приоритете,экзы сливаются прям пачками)

0
Yoshemitsu PuaJl4eJl

Немыслимых где? В 180 странах третьего мира где этот самый PSN заблокирован)А мне подписка нужна, хотя покупаю экзы PS5 на старте а на РС играю всякое инди гувно со сранньего доступа и онлайн шутанчики с танками) А про развод лохов расскажи владельцам RTX 20xx и RTX 30xx

Пачками, спустя 4 года и с системными требованиями, которые эквивалентны двум или трем кинцолям)

1
LORD MICHAEL

в смысле бесплатно, подписка не нужна?

0
Фанатище Ubisoft

Было бы что сравнивать... Порт без изменений, но с требованием RTX 4080. Маразм ещё тот

-4
Без негатива

Очередной кривой порт от сосони ничего нового

-3
Tokito77

да ничего он не требует, нормально работает

-1
Фанатище Ubisoft Tokito77
-1
DenisVTR

Вроде и на максималках норм работает НО оптимизации тут нет. Этой игре потолок какая нить 1060 она выглядит и чувствуется как игра из нулевых ток графончик чуть подкрутили, а жрёт в целом нормально

-4
Фанатище Ubisoft

1060 или 2060 крайняк

1
Paul Phoenix 93

это при том, что в недавней horizon forbidden west оптимизация заметно лучше.. а про графику я вообще молчу!

-1
agula98 Paul Phoenix 93

Теперь посмотри в каком году вышла хорайзен

И в каком оригинальная цусима

0
Perseus_33

Убогие консольки, хаха, сплошное мыло в 30 фпс в динамическом разрешении))))

-5
PuaJl4eJl

Так и есть убогие и были всегда такими- но экзы решали,а сейчас их сливают пачками)

-1
Гемор

у меня 4080, порвет как шавку эту игру, но лень играть, лучше поспать в выхи, чем играть в какую-то унылую японщину

-18
dkjgn

Вопрос, а накуя тогда тебе 4080, чтобы была?

0
Гемор dkjgn

я брал под анчуртед и ластуху

-3
zero sleep dkjgn

КС же

0
No more drugs Гемор

Под анчурдет и ластуху обычно плойку берут)

0
Гемор No more drugs

Я обычно пеку беру

0