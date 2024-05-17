Графику Ghost of Tsushima сравнили на ПК и PlayStation 5

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
ПК рулит.
Само собой, если железо мощнее чем на плойке
Я просто высказал СВОЁ скромное мнение)
немного другое освещение ( и на ПК мне больше нравиться) + более детализированная периферия
rtx4080 - 115к и выше, а это только 1 компонент всего компа. пс5 - 45-50к и это готовое устройство. какой смысл сравнивать если вещи находятся в совершенно разных ценовых категориях?
Смысл в самом сравнивании.
Я за 93к брал доволен как слон и деле не в цене и не на сколько дороже стоит комп в отличие от плойки,а в политике Sony сейчас к своей консоли и к экзам.
Вот и я о том же. Любая из указанных вк дороже плойки. Плюс нужен камень, память, блок и тд. Бессмысленное сравнение.
А потом 8к гейминг на плойке перевесит все эти "всего-лишь 45-50к"
вторичка позволяет играть либо совсем за бесплатно, либо за очень дешево
В моменте с костром прям видно мыло на кинцоле 5
Что за времена пошли, это же игра, на хрена тут меряться железками, и там и там не плохо смотрится и играется...
Везде одни зануды)))
с ролика можно понять что на ПС5 просто фильтр стоить Пелены и не такие яркие краски.
На плойке бесплатно добавили режим Legend,какая щедрость)
Игра как бы полтора года висит в бесплатных играх по подписке. Так что да, щедрость.
Подписка немыслимых бабок стоит,развод лохов,лично мне она на фиг не сдалась,играю на ПК,покупал только экзы PS4 на релизе)
На ПК - на пиратке,этот режим не в каком виде не может работать,так что щедрость)
ПК сейчас в приоритете,экзы сливаются прям пачками)
Немыслимых где? В 180 странах третьего мира где этот самый PSN заблокирован)А мне подписка нужна, хотя покупаю экзы PS5 на старте а на РС играю всякое инди гувно со сранньего доступа и онлайн шутанчики с танками) А про развод лохов расскажи владельцам RTX 20xx и RTX 30xx
Пачками, спустя 4 года и с системными требованиями, которые эквивалентны двум или трем кинцолям)
в смысле бесплатно, подписка не нужна?
Было бы что сравнивать... Порт без изменений, но с требованием RTX 4080. Маразм ещё тот
Очередной кривой порт от сосони ничего нового
да ничего он не требует, нормально работает
Вроде и на максималках норм работает НО оптимизации тут нет. Этой игре потолок какая нить 1060 она выглядит и чувствуется как игра из нулевых ток графончик чуть подкрутили, а жрёт в целом нормально
1060 или 2060 крайняк
это при том, что в недавней horizon forbidden west оптимизация заметно лучше.. а про графику я вообще молчу!
Теперь посмотри в каком году вышла хорайзен
И в каком оригинальная цусима
Убогие консольки, хаха, сплошное мыло в 30 фпс в динамическом разрешении))))
Так и есть убогие и были всегда такими- но экзы решали,а сейчас их сливают пачками)
у меня 4080, порвет как шавку эту игру, но лень играть, лучше поспать в выхи, чем играть в какую-то унылую японщину
Вопрос, а накуя тогда тебе 4080, чтобы была?
я брал под анчуртед и ластуху
КС же
Под анчурдет и ластуху обычно плойку берут)
Я обычно пеку беру