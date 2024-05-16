NVIDIA предоставила данные по производительности Ghost of Tsushima на ПК

NVIDIA опубликовала результаты тестов производительности Ghost of Tsushima на ПК, работающих на графических процессорах GeForce RTX 40 с технологией DLSS 3 и без нее.
NVIDIA поделилась тестами в разрешениях UHD, QHD и FHD с собственным разрешением и с включенной DLSS 3. Начиная с 4K, видеокарты серий NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 обеспечивают скорость более 60 кадров в секунду при собственном разрешении, а RTX 4090 удается повысить скорость более 200 кадров в секунду при включенной генерации кадров DLSS 3 (предустановка DLSS на производительность). NVIDIA GeForce RTX 4070 и выше обеспечивает скорость более 100 кадров в секунду при разрешении 4K с включенной генерацией кадров.
При переходе на QHD (2560x1440) NVIDIA GeForce RTX 4060 обеспечивает скорость около 100 кадров в секунду, в то время как остальная часть стека графических процессоров NVIDIA RTX 40 «Ada» обеспечивает скорость более 100 кадров в секунду с включенным DLSS 3 с предустановкой качество. GeForce RTX 4090 удается выдавать почти 250 кадров в секунду в этом разрешении и около 140 кадров в секунду в исходном разрешении.
Наконец, NVIDIA поделилась результатами FHD (1920x1080), используя генерацию кадров DLSS 3 (предустановка качества DLSS), которая обеспечивает более 60 кадров в секунду в исходном режиме и более 100 кадров в секунду при генерации кадров на всех графических процессорах RTX 40. Графические процессоры RTX 4070 SUPER и выше обеспечивают скорость более 200 кадров в секунду, а RTX 4090 приближается к отметке 300 кадров в секунду, что является значительным приростом производительности. NVIDIA также делится результатами пользователей своих ноутбуков, которые показывают, что владельцы ноутбуков с RTX 4050 начального уровня также могут наслаждаться игрой Ghost of Tsushima на своих ПК со скоростью более 80 кадров в секунду при включенной технологии DLSS 3.
Отличная новость- ведь подавляющее большинство -именно владельцы 4090. Ну как минимум на Пегаче)
Тут у всех 4090. Даже у тех у кого нет пк.
с такой картой ПК не нужен.
Я голытьба. На 4080 сижу.
я бы сказал с такими деньгами
ну да у всех 4090 и че
Ура. 4090 таки смогла предоставить стабильных 60 фепесов в нативном 4к, и неважно что это консольный порт устаревшей игры. 😂🤣
Еееее свершилось 😆
тамж длсс вроде?!
Мелочи, главное то вон че!
на 4060 без всяких длс и генераций 60-70 кадров, если включать длсс и генерацию +100фпс, но для флжд мне это и не нужно.
как на клавомыши норм ?
Какие настройки графики?
графоний мне казался получше( Модели окружения угловаты, деталей мало, уже сблизи мылит((( Прям ооочень примитивно
лучше чем на геймпаде, но можно если извращенец подключить геймпад
ультра
Ребята проверьте кто, если нажать на выход из игры, игра просто зависает и не выходит, у меня у одного так?
Она выключается только если закрыть ее в диспетчере задач
Да,первый раз есть такое потом выходит из игры нормально в первый раз просто не появляется окно где надо подтвердить выход из игры
Ну на моей 3070 в 2 к будет 60 фпс и норм // Денис Сергеевич
Показали дно оптимизацию. Будем честными.
Не могу установить(((
да ну нафиг я тоже от игрухи качаю, надеюсь у меня не будет такого
Четырехлетняя игра работает на пк. Шок.
Но зеленые лукавят. Везде dlss включен.
Шок, консольная игра работает на пк не через эмулятор.
Шляпа это а не игра 😁
По лучше тебя
Скачал, будем тестировать, но на пс4 не осилил, посмотрим как на пк пойдет // Александр Саранов